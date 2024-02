"Nasz nowy dom" to program, który pokochali widzowie. Format od lat jest jednym z najchętniej oglądanych w Polsacie. Od pierwszego sezonu prowadziła go Katarzyna Dowbor. W ubiegłym roku nastąpiły jednak pewne roszady i posadę dziennikarki przejęła Elżbieta Romanowska. Początkowo widzom trudno było zaakceptować te zmiany. Jednak wraz z upływem czasu i kolejnymi odcinkami zdążyli się już przyzwyczaić do nowej prowadzącej. Aktorka nie miała łatwego startu, Katarzyna Dowbor postawiła jej poprzeczkę bardzo wysoko. Mało tego, musiała dogadać się z ekipą programową, która zżyta była z poprzednią prowadzącą. Jak obecnie układają się ta współpraca? Wiesław Nowobilski uchylił rąbka tajemnicy. Będziecie zaskoczeni.

REKLAMA

Zobacz wideo Elżbieta Romanowska ma więcej pracy w "Nasz nowy dom". Mówi o trudnych wyzwaniach. "Zemdlałam"

"Nasz nowy dom". Wiesław Nowobilski o współpracy z Elżbietą Romanowską. Nie szczędzi komplementów

Elżbieta Romanowska dość szybko odnalazła się na planie programu i dogadała się z ekipą. Już wcześniej wypowiadano się o niej niemal w samych superlatywach. Okazuje się, że w tej kwestii nic się nie zmieniło. 1 lutego odbyła się ramówka Polsatu. Na wydarzeniu pojawił się również Wiesław Nowobilski, kierownik ekipy budowlanej. Portal Shownews.pl zapytał go o relację z Elżbietą Romanowską. Z jego ust padły same komplementy.

Z Elą super układa mi się współpraca. Ela jest pełna energii i potrafi każdego zmotywować do pracy! (...) Jak chłopaki widzą Elę, to już wszyscy wiedzą, że będzie dobrze

- powiedział.

"Nasz nowy dom". Kiedy premiera nowego sezonu?

W tej samej rozmowie Wiesław Nowobilski powiedział także kilka słów o nowych odcinkach, które już niebawem trafią do emisji. - Na pewno będzie dużo emocji. Każdy remont jest inny, a najważniejsze jest to, że ci ludzie są szczęśliwi. (...) Jest dla mnie jedna bardzo emocjonująca historia, ale nie mogę teraz tego zdradzić - wyznał. Przypominamy, że nowy sezon programu "Nasz nowy dom" startuje już 6 marca o godzinie 20:05 na antenie Polsatu. Ale to nie wszystko. W tym sezonie przygotowano emisje nie tylko w czwartki, ale i środy. Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.