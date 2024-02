Już na początku marca na antenie TVN pojawi się nowa, 14. edycja uwielbianego przez widzów "Tańca z Gwiazdami". Edward Miszczak, dyrektor programowy Polsatu, zapowiadał, że na taneczny parkiet ściągnie największe gwiazdy. Tak też się stało. W programie pojawią się m.in. Małgorzata Ostrowska-Królikowska, Roksana Węgiel, Filip Chajzer, Maciej Musiał i Maffashion. Zaskoczeniem dla widzów było dołączenie do listy uczestników Dagmary Kaźmierskiej. Celebrytka znana z serii "Królowe życia" jeszcze w 2021 roku zarzekała się, że nie ma szans na jej udział w programie. Kaźmierska miała też problemy z nogami, które były konsekwencją wypadku samochodowego. Ogłoszenie o jej udziale w show Polsatu wywołało ogromne emocje wśród widzów. Jedni ją kochają, inni krytykują za kryminalną przeszłość. Jedno jest pewne, Kaźmierska wywołuje szum, a to z pewnością pomaga w promocji programu. Celebrytka ma stworzyć parę z Marcinem Hakielem, który po latach ponownie wystąpi w show. W "Tańcu z Gwiazdami" podbijał parkiet, gdy show było emitowane jeszcze w stacji TVN. Jak się okazuje, zarówno Kaźmierska, jak i Hakiel, nie są zadowoleni z takiego połączenia.

"Taniec z Gwiazdami". Kaźmierska i Hakiel nie przypadli sobie do gustu? Tancerz ma być "za stary"

Jak donosi "Super Express", nowy partner taneczny Dagmary Kaźmierskiej nie przypadł jej do gustu. Celebrytka spodziewała się dużo młodszego tancerza i 40-letni Marcin Hakiel nie wpasowuje się w te kryteria. - Ona uważa, że Hakiel jest dla niej… za stary! Chciałaby tańczyć z jakimś przystojnym młodzikiem. Ponoć padły słowa "przechodzony towar". Poza tym nie szanuje go za całą tę dramę z Cichopkami - twierdzi informator serwisu. Nie lepiej jest z drugiej trony. Hakiel ma obawy co do kondycji celebrytki. Zależy mu, aby zajść do jak najdalszego etapu, a kontuzja Kaźmierskiej może stać temu na przeszkodzie. - Liczył na wielki i triumfalny powrót - dodał informator gazety. Jak sądzicie, stworzą dobry duet?

Dagmara Kaźmierska, Marcin Hakiel fot. kapif.pl

"Taniec z Gwiazdami". Marcin Hakiel szybko przekonał się, że Kaźmierska ma potencjał

Sprzeczne informacje podaje informator serwisu Jastrząb Post, który twierdzi, że Hakiel martwił się kondycją Kaźmierskiej, ale szybko zmienił zdanie. Tancerz miał zobaczyć, jak "królowa życia" radzi sobie na treningach i wszelkie obawy minęły. Kaźmierska także miała nie mieć żadnych obiekcji, co do decyzji produkcji. - Uważa, że Marcin jest dojrzały i opiekuńczy i dobrze czuje się w jego towarzystwie - twierdzi informator serwisu. Bohaterce programu "Dagmara szuka męża" z pewnością będzie zależało na dojściu do jak najdalszego etapu. Jak twierdzi Pudelek, Kaźmierska ma zgarnąć aż dziesięć tysięcy złotych za odcinek.