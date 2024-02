Kornelia Różańska w dziewiątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" została połączona przez ekspertów z Markiem i okazał się to strzał w dziesiątkę. Dziś uczestniczka mieszka z mężem w Bydgoszczy i jak sama mówi, prowadzi szczęśliwe życie. Para zaczęła być aktywna w mediach społecznościowych po zakończeniu programu i do dziś wzbudza ogromne zainteresowanie. Ostatnio Kornelia w rozmowie z nami wyznała, co sądzi o sławie w internecie i wścibstwie ludzi. Odniosła się też do spekulacji o rzekomej ciąży, które pojawiły się w licznych komentarzach internautów. Kobieta cieszy się wyjątkowo szczupłą sylwetką. Nic więc dziwnego w tym, że próbowała swoich sił w modelingu. Czy ma jakiś sekret?

Zobacz wideo Marta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazała swoje morsowanie

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Kornelia o swojej sylwetce: Każdy, kto mnie zna, dziwi się

Jeszcze długo przed tym, nim Kornelia zdecydowała się na ślub z nieznajomym, postanowiła zgłosić się do telewizji TVN. Brała udział w castingu do "Top Model". Na jej profilu na Instagramie można znaleźć pamiątkę z tego czasu. Zdjęcie zobaczycie w naszej galerii. Choć nie udało się przejść do dalszych etapów, bez wątpienia uczestniczka ma walory, które są pożądane w tej branży. Jak to robi? Okazuje się, że wszystko zawdzięcza naturze. Nie musi katować się ćwiczeniami, a jedyną dietą, jaką stosuje, są domowe obiady z Markiem. - Nie stosuję żadnej diety. Po prostu geny, z czego się bardzo cieszę - zdradziła Plotkowi. Dodała też, że w kuchni i przy stole wcale się nie ogranicza. Mimo to waga stoi w miejscu. Wygląda na to, że Kornelia cieszy się świetnym metabolizmem. - Każdy, kto mnie zna, dziwi się, że potrafię tyle jeść, a nie tyję - wyznała.

'Ślub od pierwszego wejrzenia'. Marek i Kornelia fot. screen player.pl

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Kornelia i Marek zaręczeni

Kornelia i Marek to jedyna para z ostatniej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", która przetrwała po programie. Małżeństwo Kingi i Marcina rozpadło się z hukiem jeszcze podczas nagrań, a Magda z Krzysztofem zdecydowali o rozstaniu kilka miesięcy później. W parze tych pierwszych układa się na tyle dobrze, że Kornelia po czasie postanowiła przyjąć nazwisko męża. Wobec tego prezentu Marek nie mógł pozostać obojętny. Ostatnio oświadczył się żonie, która teraz nosi nie tylko obrączkę, ale i pierścionek. Para planuje także ślub kościelny.

'Ślub od pierwszego wejrzenia'. Marek i Kornelia fot. screen player.pl