"Va Banque" to uwielbiany przez polskich widzów teleturniej. W 2020 roku ponownie pojawił się na antenie Telewizji Polskiej. Znowu zaczął zabawiać fanów po aż 17 latach przerwy. Niedawno miała miejsce kolejna przerwa, tym razem zimowa. W listopadzie 2023 roku producenci poinformowali, że show wróci w nowym roku. W międzyczasie w TVP odbyła się prawdziwa rewolucja. Fani zastanawiali się, czy Przemysław Babiarz nadal będzie pełnił rolę gospodarza. W końcu widzowie doczekali się wyjaśnień. Wiemy, kiedy znowu zostanie wyemitowany "Va Banque".

REKLAMA

Zobacz wideo Przemysław Babiarz dostał pytanie o swoją przyszłość w TVP. Co będzie dalej?

Uwielbiany przez widzów program wraca na antenę Telewizji Polskiej. Już wkrótce pojawi się zmieniony "Va Banque"

Na oficjalnym profilu teleturnieju na Facebooku opublikowano oświadczenie. Jak się okazało, nowe odcinki pojawią się już 16 lutego. "Zmiany, zmiany, zmiany... (...) Kontynuujemy cykl od odcinka numer 709. Zmieniła się godzina emisji. Będziemy zaczynać dziesięć minut wcześniej. Zapraszamy serdecznie! Do zobaczenia!" - czytamy pod postem w mediach społecznościowych. Fani będą mogli oglądać show o godzinie 18:10 w stacji TVP2 od poniedziałku do soboty. Mimo że wprost nie poinformowano, że Przemysław Babiarz nadal będzie prowadzącym, wszystko na to wskazuje. Widzowie są pełni entuzjazmu. "Już nie mogę się doczekać emisji z panem Przemysławem", "Super, czekam, bo już się martwiłam, że mój ulubiony teleturniej został zdjęty z anteny. Mam nadzieję, że prowadzącym będzie niezmiennie pan Przemysław Babiarz" - czytamy. Cieszycie się? Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

"Va Banque". W programie nie obyło się bez wpadek. Fani nie byli zachwyceni

Program "Va Banque" zaliczył kilka wpadek. Czasami odpowiedzi nie przekonywały widzów. Hasła, które padają w programie, są następnie omawiane w mediach społecznościowych. Taka sytuacja miała miejsce, gdy padło finałowe pytanie z kategorii "W internecie". Brzmiało: "Zamieszcza kontrowersyjne treści w celu zwrócenia na siebie uwagi, jego nazwa wywodzi się z wędkarstwa". Poprawną odpowiedzią był trolling. Internauci byli w szoku. Nie rozumieli, w jaki sposób hasło wiąże się z wędkarstwem. "Czy odpowiedzią nie powinien być raczej 'baiter'? Nie widzę zbyt wielkiego związku między trollem a wędkarstwem...", "Ale, że troll to od wędkarstwa?" - pisali w komentarzach. Więcej szczegółów znajdziecie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: "Milionerzy". Tomasz Orzechowski wygrał milion. Jest weteranem teleturniejów. "Quizy traktuję jak sport"

'Va banque'. Przemysław Babiarz Facebook/Va banque