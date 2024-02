Na początku stycznia "Farma" powróciła do telewizji. Widzowie mogą oglądać show od poniedziałku do piątku o godzinie 20:00 na antenie Polsatu. W pierwszym odcinku trzeciej edycji fani formatu poznali same uczestniczki. Powitały ich prowadzące - Marcelina Zawadzka oraz Ilona Krawczyńska. Dopiero po jakimś czasie do kobiet dołączyli także mężczyźni. W "Farmie" zaczyna się dziać coraz więcej. Między uczestnikami dochodzi do sprzeczek. Niedawno wyłoniono nowego Farmera Tygodnia, Marcina, który od razu rozpoczął działania. Wskazał do pojedynku jedną z uczestniczek. To wywoła niemałe zamieszanie. Co stanie się w 23. odcinku programu?

"Farma". Marcin zemścił się na Amandzie. Musi się tłumaczyć

Przed nami bardzo emocjonujący odcinek "Farmy". Uczestnikami zaczną szargać emocje. Wiele osób zacznie tłumaczyć się ze swoich słów. Dotychczasowe sojusze nie będą wydawać się już takie oczywiste. Największa uwaga skupi się na Marcinie. Niedawno Farmer Tygodnia wytypował osoby do pojedynku. Prowadzące kazały mu wskazać dwóch uczestników, którzy jego zdaniem najmniej pracują na farmie. Mężczyzna najpierw wytypował Annie, a później bardzo długo zastanawiał się, co zrobić. W końcu Farmer Tygodnia podjął decyzję. Jako drugą wybrał Amandę, którą wskazał w rewanżu za posłanie jego programowej przyjaciółki Darii do domu. Teraz Marcin będzie musiał wytłumaczyć swoją decyzję. W 23 odcinku "Farmy" sentencja "oko za oko, ząb za ząb" zacznie wybrzmiewać realnie, gdy uczestniczki staną do pojedynku.

"Farma". Jeden z uczestników jest influencerem

Seweryn Kiełpin jest jednym z uczestników najnowszego sezonu "Farmy". 35-latek pracował wcześniej jako bramkarz i zaczął rozwijać swoją karierę w social mediach. Przed udziałem w programie influencer szczególnie aktywny był na TikToku, gdzie nagrywał filmy ze swoją dziewczyną. Uczestnika przedstawiono w mediach społecznościowych produkcji. "Przebywa na piłkarskiej emeryturze. Nadal dużo ćwiczy, głównie siłownia i sztuki walki, dzięki temu wciąż jest w dobrej formie. Zawodowo zajmuje się inwestowaniem w nieruchomości" - czytamy pod zdjęciem Seweryna.

