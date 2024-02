Dorota i Waldemar stworzyli parę po zakończeniu jubileuszowej, dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony". Waldemar początkowo ją odrzucił i wybrał Ewę, ale szybko pożałował swojej decyzji. Kiedy w jego relacji z Ewą przestało się układać, od razu zwrócił się do Doroty, która jak się okazało, odwzajemniła jego uczucia. Decyzja rolnika wywołała ogromne poruszenie wśród widzów. Para zdaje się nie przejmować negatywni komentarzami i ma już plany na wspólną przyszłość. Niedawno zakochani wyjawili, że zamierzają razem zamieszkać. Zanim do tego dojdzie, Dorota jest jeszcze u siebie. Zobaczcie, jakie uwiła sobie gniazdko.

"Rolnik szuka żony". Dorota pokazała jak mieszka. Wkrótce przeprowadzi się do Waldemara

Dorota i Waldemar z programu "Rolnik szuka żony" to para, która wywołuje ogromne emocje widzów. Fani matrymonialnego show TVP1 z zapartym tchem śledzą dalsze losy uczestników. Konto partnerki rolnika śledzi na Instagramie już ponad 46 tysięcy internautów. Dorota na początku tygodnia zwróciła się do fanów, którym życzyła miłego dnia. Na InstaStories opublikowała zdjęcie w lustrze, na którym można podejrzeć, jak mieszka. Ukochana rolnika ma w sypialni dużą, drewnianą szafę, a metalowa rama łóżka otoczona jest roślinami. Na ścianie zawisło urocze zdjęcie psa, a w oknie zawisła ozdobna firanka. Wygląda na to, że to ostatnie miesiące Doroty w takim otoczeniu, bo ukochana Waldemara domyka ostatnie osobiste i rodzinne sprawy i ma zamiar przeprowadzić się do Waldemara. Rolnik wyjawił, kiedy do tego dojdzie. - To jest priorytet. Wstępnie ustaliliśmy sobie taki termin: koniec roku szkolnego, bo jej syn chodzi do szkoły w Szczecinie - podkreślił w rozmowie z "Faktem". Zdjęcie Doroty znajdziecie w galerii na górze strony.

"Rolnik szuka żony". Waldemar o odrzuceniu Doroty. "Miałem przeczucie, że być może popełniam błąd"

Waldemar z programu "Rolnik szuka żony" zanim zdecydował się związać się z Dorotą, to w programie odesłał ją do domu i skupił się na relacji z Ewą. Rolnik chętnie udziela się publicznie i nie zamierza znikać z mediów. Zarzucano mu nawet, że do programu zgłosił się, aby zyskać popularność. W ostatnim wywiadzie z TVP wrócił pamięcią do kluczowych momentów w programie. Wspomniał m.in. o odesłaniu Doroty do domu. - Scena pożegnania została bardzo dobrze zmontowana, fajnie to ujęto. Nie było tam żadnego fałszu ani udawania, nasze emocje były autentyczne. Musiałem wtedy podjąć bardzo trudną dla mnie decyzję, szczególnie że wcześniej odbyłem udaną randkę z Dorotką. Ubolewam jedynie nad tym, że później była randka z Ewą, która wprowadziła trochę zamętu, jeśli chodzi o moje decyzje - podkreślił. W dalszej części rozmowy rolnik stwierdził, że powinien był podjąć inną decyzję. - Moim zdaniem była to jedna z najlepszych scen, która powstała. Nie pamiętam, żeby odejście którejkolwiek z kandydatek wzbudziło tyle emocji. (...) Faktycznie miałem przeczucie, że być może popełniam błąd i jak się później okazało, dobrze przeczuwałem. To Dorota, a nie Ewa powinna być moim pierwszym wyborem - podsumował Waldemar.

