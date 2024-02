Agnieszka i Wojtek to jedna z nielicznych par, która po wzięciu udziału w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia" zdecydowała się na kontynuowanie małżeństwa. Co więcej, małżonkowie trwają w tym postanowieniu już dobrych kilka lat. Uczestnicy czwartej edycji show wciąż budzą zainteresowanie widzów, którzy chętnie śledzą ich aktywność na Instagramie, jak i wyczekują coraz to nowszych vlogów na YouTube. Mimo tego Agnieszka w ostatnim czasie zmniejszyła swoją aktywność sieci.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Agnieszka zniknęła z sieci. Nie ma dobrych wieści. "Nie jest wesoło"

Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przekazała widzom, że w ostatnich dniach zmaga się z problemami zdrowotnymi. Żona Wojtka odczuwa tak duży dyskomfort z kręgosłupem, że uniemożliwia jej to codzienne funkcjonowanie. - Dostaję pełno wiadomości, gdzie my jesteśmy, gdzie są vlogi, gdzie są storki - zaczęła. Słuchajcie, ja od dwóch dni niestety mam bardzo duży problem z kręgosłupem lędźwiowym, z kością ogonową... Dzisiaj idę do chirurga i mam nadzieję, że mi to pomoże, bo od dwóch nocy nie śpię, nie mogę chodzić, siedzieć, stać - powiedziała. Problemy zdrowotne spowodowały, że Agnieszka przestała być aktywna w sieci. - No nie jest wesoło, dlatego też tutaj mnie jest mniej, nie ma vlogów, ale wszystko obiecuję, że nadrobię - wyznała. Niedługo później dodała wyniki diagnozy - torbiel. "Szybka diagnoza. Torbiel. Zaraz zabieg. Będzie dobrze" - napisała Agnieszka.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Agnieszka i Wojtek wzięli drugi ślub. Tym razem pobrali się w kościele

Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w połowie 2023 roku ponownie stanęli na ślubnym kobiercu. Zakochanym zależało, aby przypieczętować swoją miłość przed ołtarzem. Przygotowania do ceremonii pokazali na antenie "Dzień dobry TVN". Panna młoda wybrała na tę okazję białą suknię bez rękawów, haftowaną błyszczącą nitką, a we włosy wplotła kwiaty oraz welon do samej ziemi. Pan młody założył natomiast szary garnitur, który zestawił z ciemną muszką muszkę i poszetką w tym samym odcieniu.

