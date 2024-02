Agnieszka Miezianko była jedną z bohaterek siódmej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Eksperci połączyli ją z Kamilem. Na początku wydawało się, że ich małżeństwo bardzo dobrze rokuje. Widzów rozbawiały sceny, kiedy Agnieszka i Kamil rozpoczęli tournée po rodzinie w miejscowości uczestnika i nie mogli zdecydować się, gdzie, u kogo i o której godzinie zjeść rosół. Agnieszka dla dobranego jej w programie męża zmieniła pracę i przeprowadziła się do jego rodzinnej miejscowości. Jej wysiłki spełzły jednak na niczym. Po zakończeniu nagrań Kamil oświadczył, że nic do niej nie czuje i ich małżeństwo zakończyło się rozwodem. Prawie dwa lata po zakończeniu show zarówno Agnieszka, jak i Kamil znaleźli sobie partnerów. Uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" właśnie pokazała, jak spędza czas z ukochanym.

Zobacz wideo "Ślub od pierwszego wejrzenia". Justyna pokazała partnera. Już go nie ukrywa

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Agnieszka o romantycznych chwilach z partnerem. "Zabawa dopiero się zaczyna"

Już na początku 2024 roku pisaliśmy, że Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" jest szczęśliwie zakochana. Uczestniczka show TVN pochwaliła się partnerem na InstaStories, gdzie opublikowała ujęcie, na którym czule całuje go w czoło. Możecie je zobaczyć tutaj. "Życzę sobie i wam tyle miłości, ile ja dostałam w tym roku" - napisała. Wielkimi krokami zbliża się 14 lutego. Jakie uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ma plany na Święto Zakochanych. Wygląda na to, że pojawiły się pewne komplikacje. "Jedyny wspólny weekend wolny w walentynkowym miesiącu i co? Rozłożyło nas" - napisała rozżalona na InstaStories. Jak się jednak okazuje, nic straconego. Para postanowiła umilić sobie chwile "uwięzienia" w mieszkaniu i zajęła się zmysłową grą karcianą.

Ale kiedy twój facet proponuje, że może zagramy w grę, to znaczy, że musi być dobra. I że zabawa dopiero się zaczyna - napisała podekscytowana Agnieszka.

'Ślub od pierwszego wejrzenia'. Agnieszka fot. screen Instagram.com/malamizii

