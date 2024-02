Anna i Jakub poznali się w dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony". Fani nie polubili kandydata rolniczki. Z czasem jednak wyszło na jaw, że ta dwójka świetnie do siebie pasuje. Para postanowiła kontynuować relację poza randkowym show. Tuż po zakończeniu nagrań przeprowadziła się do siebie. W święta zakochani stali się narzeczeństwem. Niedługo później ogłosili radosną nowinę - spodziewają się dziecka. Anna co jakiś czas daje fanom możliwość zadawania pytań w mediach społecznościowych. Tym razem pokusiła się o szczere wyznania.

"Rolnik szuka żony". Anna po raz kolejny dała fanom możliwość zadawania pytań. Tym razem mówiła o największym marzeniu

Anna aktywnie działa w mediach społecznościowych. Na swoim profilu na Instagramie zebrała już ponad 120 tysięcy obserwujących. Ostatnio po raz kolejny otworzyła sesję Q&A. Fani od razu to wykorzystali. Nie zabrakło pytań o ciążę. Jeden z internautów chciał wiedzieć, czy rodzice są już gotowi na narodziny dziecka oraz czy mają wyprawkę. "Nie, jeszcze nie mamy zrobione, ze spokojem, wszystko się zrobi, to nie jest jakiś problem teraz, wszystko jest dostępne w sekundę - do wyboru, do koloru" - odpowiedziała uczestniczka programu "Rolnik szuka żony". Anna zdecydowała się również na szczere wyznanie. Otrzymała pytanie o największe marzenie, które jeszcze nie miała okazji spełnić. Kobieta zaskoczyła odpowiedzią. Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii.

Myślę, że nie mam już takiego większego marzenia. W ubiegłym roku dostałam wszystko od losu, o czym do tej pory marzyłam. Teraz tylko życzę nam zdrowia i szczęścia w tym naszym nowym życiu

- czytamy na profilu instagramowym Anny.

"Rolnik szuka żony". Anna była oburzona. Wściekła się na internautów za te pytania

W ostatnim czasie Anna nie była zachwycona ze swojej sesji Q&A. Wkurzało ją to, że fani dopytywali o szczegóły związane z ciążą i dzieckiem. To z pewnością nie przypadło jej do gustu. Jeden z fanów chciał wiedzieć, czy obserwatorzy doczekają się zdjęcia z ciążowym brzuszkiem. Kobieta nie szczędziła słów. "Nie wiem, kiedy i czy w ogóle będę pokazywać. Uważam, że jest to nasza prywatna strefa, pomimo tego, że staliśmy się osobami publicznymi, to jednak mamy prawo decydować o tym, co chcemy, a co nie chcemy pokazywać ludziom" - napisała. Szczegóły znajdziecie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Tak Ania i Jakub spędzili pierwszego sylwestra jako para. "Podział obowiązków"