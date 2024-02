"M jak miłość" to uwielbiany przez Polaków serial, który pojawia się na antenie TVP 2 przez ponad dwie dekady. Przez lata emisji widzowie zżyli się z formatem, a także z bohaterami, przez co teraz wnikliwie śledzą dalsze losy rodziny Mostowiaków i ich przyjaciół. Ostatnio jednym z głównych wątków jest związek Adama (Jacek Kopczyński) i Sylwii (Hanna Turnau). Prawnik uznawany był za wiecznego lekkoducha i trudno było mu wejść w poważną relację. Wszystko zmieniło się jednak, gdy na jego drodze stanęła pewna siebie prawniczka. Z odcinka na odcinek możemy obserwować, jak para próbuje się dotrzeć i mimo nieporozumień chce pracować nad związkiem. Czyżby nad ich relacją w najbliższych odcinkach miały zawisnąć ciemne chmury? Jak się okazuje, w domu Adama pojawi się nowa kobieta. Kim jest Ola i czego chce od mecenasa?

"M jak miłość". Nowa bohaterka w serialu nieźle namiesza

W 1779. odcinku serialu do obsady dołączy Ewa Kolasińska. Aktorka dobrze znana jest widzom m.in. z roli Urszuli Marjańskiej, gosposi Marcina (Filip Bobek) i Dominiki (Paulina Gałązka) w serialu "Na dobre i na złe". W "M jak miłość" wcieli się w niemal identyczną postać, jednak nie do końca. Nowa Ola zostanie pomocą domową Adama i Sylwii, jej postać będzie miała ciekawą przeszłość. Okaże się, że starsza kobieta ostatnie lata spędziła w więzieniu. Odsiadywała wyrok, za który została niesłusznie skazana. Mało kto będzie wierzyć w jej wersję wydarzeń. Sylwia podejdzie do seniorki z dystansem i sceptycznym nastawieniem. Za to Adam ani myśli się poddać. Wybroni Olę przed sądem, a następnie zaprosi ją pod własny dach. - W związku Sylwii i Wernera pojawi się ktoś trzeci! I będzie to kobieta... - zdradza Hanna Turnau w "Kulisach M jak miłość". Obecność Oli nie do końca spodoba się Sylwii. Oliwy do ognia będzie dolewać fakt, że kobieta będzie się wtrącać w życie pary, a w konfliktach będzie obierać stronę Wernera. W pewnym momencie sytuacja zacznie być na tyle krytyczna, że Sylwia będzie nawet rozważać przeprowadzkę.

"M jak miłość". Co łączy nową Olę z dawną Olą?

Jedno jest pewne, nowa Ola nie będzie mieć nic wspólnego z Olą (Justyna Karłowska), która pojawiała się na antenie jeszcze jakiś czas temu. Będzie to jedynie zbieżność imion. Być może scenarzyści chcą je po prostu odświeżyć, bo dotychczasowa Ola prędko się w serialu raczej nie pojawi. Przypominamy, że jeszcze niedawno była dziewczyna Tadeusza (Bartłomiej Nowosielski) podpaliła jego dom i znajdującą się w nim Jagodę (Katarzyna Kołeczek), a następnie zabrała córkę i uciekła z Grabiny. Bohaterki o tym samym imieniu będzie łączyć tylko jedna rzecz. Obie siedziały w więzieniu. Jesteście ciekawi nowej postaci? Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.