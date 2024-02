Karolina Gilon jest szczęśliwie zakochana. W jednym z wywiadów prowadząca "Love Island" wyznała, że uczucie między nią a partnerem zrodziło się niespodziewanie. Chociaż gwiazda nie zdradziła tożsamości swojego ukochanego, to w sieci w momencie pojawiła się fala spekulacji. Wszystko przez zdjęcia z wakacji. Gilon wypoczywała na Malediwach. Internauci od razu zauważyli, że w tym samym miejscu przebywał Mateusz Świerczyński z siódmej edycji "Love Island". Dodali nawet identyczne fotografie w mediach społecznościowych. To przekonało internautów, że są razem. Teraz Karolina Gilon postanowiła zdradzić nam, co sądzi o internetowych "detektywach". Nie kryła zdziwienia.

Zobacz wideo Gilon o "tropieniu" jej związku. "Jestem w szoku"

Karolina Gilon o prywatności w związku i spekulacjach na temat jej partnera

W rozmowie z nami Karolina Gilon opowiedziała o osobach, które spekulowały w sieci, z kim się spotyka. - Ja jestem w ogóle w szoku, że ludzie są takimi wyspecjalizowanymi detektywami. Tutaj odbicie w okularach, tutaj coś na ujęciu, jakieś screeny. Ja jestem w szoku po prostu, bo ja na co dzień nie myślę o tym, że jestem kimś znanym. Ja wiem, że ja nagrywam dużo rzeczy, ale ja się nie skupiam na tym, że ktoś jutro z tego wywęszy jakieś rzeczy i historie - wyznała. Jakiś czas temu prowadząca "Love Island" powiedziała w rozmowie z Plotkiem, że ceni sobie prywatność w sferze miłosnej. Czy tak pozostało? - Wiesz co, ja nigdy nie chciałam jakoś tak mocno publikować związku. Zawsze mi się to źle kojarzyło, że zaraz coś się rozpadnie albo zaraz zacznie ktoś coś gadać - powiedziała nam gwiazda "Love Island". Cały wywiad z Karoliną Gilon możecie obejrzeć na nagraniu, które jest zamieszczone w górnej części artykułu.

Karolina Gilon Fot. KAPiF.pl

Karolina Gilon zdradziła datę nowego sezonu "Love Island"

Karolina Gilon uchyliła rąbka tajemnicy i zdradziła, kiedy widzowie mogą spodziewać się nowego sezonu programu "Love Island". Jak się okazuje, premiera odcinków nastąpi już wkrótce. "4 marca wracamy do was" - napisała prowadząca na InstaStories. Na oficjalnym profilu programu pojawiła się informacja o tym, że uczestnicy zamieszkają w całkowicie nowej wilii w Hiszpanii. Czekacie? ZOBACZ TEŻ: Kuba Wojnowski z "Love Island" zakochany. Pozuje na tle wodospadu z nową partnerką. "Jak Tarzan i Jane"