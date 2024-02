Rozalia Mancewicz zyskała popularność w 2010 roku. Polka urodzona w Australii otrzymała wówczas tytuł Miss Polonia. Modelka została także doceniono przez internautów w tym samym roku. Po przygodach z konkursami piękności zajęła się modelingiem. W 2015 roku wystąpiła również w telewizyjnym show Polsatu "Celebrity Splash". Od tego czasu kobieta aktywnie działa w mediach społecznościowych. Co słychać u Rozalii Mancewicz? Właśnie wystąpiła w programie "Pytanie na śniadanie". Celebrytka doczekała się trójki dzieci.

"Pytanie na śniadanie". Reporter odwiedził dom Rozalii Mancewicz. Co słychać u byłej Miss Polonii?

Rozalia Mancewicz zaprosiła reportera "Pytania na śniadanie" do swojej posiadłości. Przywitała go trójka dzieci modelki: Henryk, Zosia i Józef. Celebrytka opowiedziała o tym, jak radzi sobie z macierzyństwem. Zdradziła również, jak poznała swojego ukochanego męża, z którym jest już ponad osiem lat. Wyznała, jak wyglądały zaręczyny. Dodała, że jej marzeniem od zawsze była duża rodzina. Mancewicz chciałaby mieć czwórkę dzieci. Celebrytka obecnie mieszka w Białymstoku, gdzie prowadzi rodzinny biznes. Widzowie mogli dokładnie zobaczyć wnętrze jej domu. W przedpokoju można zauważyć białe ściany i marmurowe podłogi. Dominują również drewniane dodatki, takie jak niewielkie stoliki. W salonie Mancewicz może pochwalić się również ogromnym kominkiem. W tej części posiadłości pojawiają się szare: kanapa i zasłony, połączone z drewnianym parkietem. W jadalni drewno połączone jest z czarnymi meblami, a także białymi akcesoriami. Nie można również pominąć zupełnie białej kuchni z wyspą, w której przełamaniem koloru są czarne dodatki. Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Rozalia Mancewicz w 'Pytaniu na śniadanie' fot. VOD/TVP/'Pytanie na śniadanie'

Rozalia Mancewicz to dawna Miss Polonia. Zajmuje się jednak zupełnie inną branżą

Rozalia Mancewicz przez długi czas pracowała jako modelka. Przez rok mieszkała w Warszawie. Po tym czasie postanowiła jednak wrócić w rodzinne strony i zająć się rozwojem agroturystyki. Prowadzi rodzinny biznes w tej branży. Kilka lat temu wyznała, że chce na stałe mieszkać na Podlasiu. - Męża poznałam w Warszawie, ale tak się złożyło, że on też pochodzi z Białegostoku. Tutaj mam wszystko - dom, pracę przyjaciół. (...) Wiem, jak cudownie jest w domu, gdzie jest dużo dzieci - stwierdziła wówczas w jednym z wywiadów. Szczegóły znajdziecie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Siostry Mancewicz wystąpiły razem w "Dzień Dobry TVN". "Śmieją się z nas, że jesteśmy Kartacziankami"

Rozalia Mancewicz w 'Pytaniu na śniadanie' fot. VOD/TVP/'Pytanie na śniadanie'