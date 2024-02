"Hotel Paradise" to program telewizyjny, który zadebiutował na antenie w 2020 roku. Format, w którym uczestnicy szukają swoich drugich połówek i stają na ścieżce lojalności, szybko zyskał ogromną popularność. Szczególnie głośno było o siódmej edycji show. Największe kontrowersje wzbudzał uczestnik Roch, który zdaniem widzów bardzo źle traktował programową koleżankę, Łucję. Oliwy do ognia dolał fakt, że jest on bratem pracownika TVN. Widzowie mogą szykować się na kolejną dawkę wrażeń, bo już wkrótce format znów pojawi się w telewizji. Gdzie teraz zamieszkają uczestnicy? Mamy zdjęcia willi w nowej lokalizacji.

Zobacz wideo Nana z Hotelu Paradise o Dorocińskim i Zakościelnym. "Dla mnie to już trochę za starzy"

"Hotel Paradise". Nowa willa uczestników w Wietnamie

Dwie pierwsze edycje programu "Hotel Paradise" zostały nakręcone na Bali. W trzeciej i czwartej odsłonie show uczestniczy zamieszkali w willi na Zanzibarze. Później plan programu przeniósł się do Panamy. Gdzie tym razem Klaudia El Dursi poprowadzi show? Wszystko jest już jasne. Na instagramowym profilu "Hotelu Paradise" pojawiły się zdjęcia willi. "Nowy sezon, nowe miejsce. Przenosimy się do Wietnamu" - czytamy w opisie. Trzeba przyznać, że posiadłość wygląda luksusowo. Wnętrze jest urządzone w jasnym stylu, a z pokojowych okien widać morze. Uczestnicy mają również do dyspozycji duży basen. Z poprzednich edycji wiemy, że tego elementu nie może zabraknąć w żadnej willi. Internauci nie kryli w komentarzach swojego zachwytu posiadłością. "Ale czad", "Piękny dom", "Tu jest jakby luksusowo", "Najpiękniejsza willa, robi wrażenie" - czytamy na Instagramie. Zdjęcia znajdziecie w galerii na górze strony.

"Hotel Paradise". Kiedy wystartuje nowa edycja?

Dokładna data emisji nowego sezonu programu "Hotel Paradise" nie jest jeszcze znana. Wiemy, że nagrania rozpoczęły się w grudniu 2023 roku. Prawdopodobnie show ukaże się na wiosnę. Dociekliwi fani postanowili zapytać o datę pod zdjęciem nowej posiadłości. Nie uzyskali jednak szczegółów. "Wszystkiego dowiecie się w swoim czasie, ale zalecamy czujność" - skomentowała produkcja. Czekacie? ZOBACZ TEŻ: "Hotel Paradise". Klaudia El Dursi wyjawiła tajemnicę nowego sezonu? Ten mały szczegół zdradził wszystko

Klaudia El Dursi Fot. @klaudia_el_dursi / Instagram / screenshot