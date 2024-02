"Love Never Lies" to polska wersja reality show dostępnego na Netfliksie. Do formatu wyjątkowo zgłaszają się pary, a nie single. Niektórzy z nich wydają się tworzyć wręcz idealne związki, inni borykają się z pewnymi problemami. W programie pojawia się maszyna, która ma na celu sprawdzenie prawdomówności uczestników. W drugim sezonie mieliśmy okazję poznać sześć par. W trackie gry towarzyszy im prowadząca Maja Bohosiewicz. Pierwsza programowa drama jest już za nami. Czyżby szykowała się kolejna? W jednym z odcinków Bill wyznał, że kilkakrotnie zdradził swoją partnerkę, ale sam zdrady by nie wybaczył. Widzowie nie zostawiają na nim suchej nitki.

REKLAMA

Zobacz wideo Co rozczarowało Kasię i Kornela w "Love Never Lies"?

"Love Never Lies". Bill zdradził partnerkę sześć razy. W programie znowu popłynął

Sandra i Bill są bez wątpienia jedną z najbardziej kontrowersyjnych par tej edycji. Już na samym początku dowiedzieliśmy się, że mimo krótkiego stażu w relacji, mężczyzna zdradził swoją partnerkę i to sześciokrotnie. Para zgłosiła się do programu, by przepracować problemy, z jakimi się mierzy. Nie wszystko idzie jednak zgodnie z planem. Gdy Bill wylądował w tzw. willi pokus, kolejny raz nie mógł się powstrzymać i zaczął całować się z dobraną do niego singielką. Sandra nie mogła powstrzymać łez. Mimo to postanowiła nie pozostawać dłużną. Gdy sama trafiła do wspomnianej wcześniej willi, wdała się w niezobowiązujący flirt z napotkanym singlem. Wszystko wskazuje jednak na to, że ostatecznie da jeszcze jedną szansę swojemu niewiernemu partnerowi, Billowi. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

"Love Never Lies". Bill w ogniu krytyki. To, co zrobił, nie mieści się internautom w głowach. "Uciekaj dziewczyno"

Widzowie nie kryją oburzenia zachowaniem uczestników. Postawa Billa ewidentnie nie przypada im do gustu. W oficjalnych mediach społecznościowych programu pojawiło się mnóstwo komentarzy. Większość z nich negatywnie ocenia poczynania mężczyzny. "Czy Bill to jakiś eksperyment społeczny? Bo mam wrażenie, że to musi być ustawione", "Idealny przykład typowego toxic chłopca", "Młodzi ludzie bez zasad i wstydu" - pisali na Instagramie. Oliwy do ognia dolał również fakt, że Bill w jednym z odcinków bez ogródek przyznał, że sam nie wybaczyłby zdrady. To jeszcze bardziej rozzłościło internautów. Ich zdaniem jego wypowiedź była co najmniej absurdalna. "Sam zdradza, ale zdrady by nie wybaczył" - napisała jedna z internautek. Fani programu nie mają wątpliwości. Ten związek ma liche szanse na przetrwanie. "Uciekaj, dziewczyno, póki możesz", "Tak piękna i tyle wycierpiała, dziewczyno, jesteś mega silna! Otrzyj łzy i zdobywaj świat" - radziły internautki. A wy co sądzicie o tym związku?

'Love Never Lies' fot. screen Netflix