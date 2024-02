Karina Koch to niekwestionowana gwiazda programu "Chłopaki do wzięcia". W formacie występuje razem z bratem, Stefanem. Ich relacja nie raz wzbudzała kontrowersje wśród widzów, a rodzeństwu zarzucano zbyt bliską zażyłość. Karina i Stefan raz się kochają, raz nienawidzą. Ostatnio poróżniła ich Aldona, z którą Stefan wdał się w burzliwą relację. Ostatnio w życiu Kariny dużo się dzieje. Siostra Stefana opuściła dom rodzinny i wyruszyła za granicę. "Dziś wyjeżdżam do Niemiec, muszę zostawić rodziców i moje kociaki, szczurki. Pomimo że nie jadę na długo, to mega się stresuje i jest mi przykro. Próbowałam pracować w kraju, ale tu w pobliżu jest mało możliwości dla kobiet. Najniższa krajowa plus koszty dojazdu, to zwyczajnie się nie opłaca. Więc jadę za granicę, tam jest inny świat jeśli chodzi o zarobki" - napisała na Facebooku. Karina na bieżąco relacjonuje swoje życie w mediach społecznościowych. Wygląda na to, że życie poza granicami Polski idzie jej całkiem sprawnie. Siostra Stefana znalazła nawet chwilę na działalność artystyczną. Karina właśnie podbija TikToka.

"Chłopaki do wzięcia". Karina podbija TikToka. Uwiodła internautów czerwonymi kapciami rodem z Krupówek

Karina z "Chłopaków do wzięcia" chwyciła szczotkę do włosów i nie tylko zaśpiewała piosenkę "Gangsta's Paradise" Coolio, ale nagrała także krótki teledysk, który opublikowała na TikToku. W nagraniu słyszymy zniekształcony głos, a w opisie filmu siostra Stefana dodała przekornie "nie na serio". Widać, że świetnie się bawi i nagranie szybko zyskało popularność. "Dobry kawałek nawet lepszy niż oryginał. Dawaj więcej takich" - napisała odważnie jedna z internautek, zachęcają Karinę do dalszych wygłupów. Prawdziwą furorę zrobiły kapcie uczestniczki "Chłopaków do wzięcia. Czerwona skórzane wsuwane buty, przypominające zdobycz z Krupówek od razu wpadła w oko internautów. "Dobre laczki", "Najlepsze są te kapcie", "Kapcie... padam" - czytamy w komentarzach. Jak wam się podoba wykonanie Kariny? Nagranie znajdziecie na dole strony.

Karina Koch Karina z 'Chłopaków do wzięcia' zaszalała z fryzurą. Nie wygląda jak w programie. Fot. 'Chłopaki do wzięcia'/ Polsat

"Chłopaki do wzięcia". Nie tylko Karina odkryła w sobie muzyczny talent. Posłuchajcie Jarusia

Jak się okazuje, nie tylko Karina z "Chłopaków do wzięcia" odkryła w sobie muzyczny talent. Jarek Mergner także ma zadatki na gwiazdę estrady. Uczestnik show zaczął śpiewać, a swoje covery regularnie publikuje w sieci. Ostatnio zabrał się za popularny przed laty utwór "Aicha" zespołu Magma. Fani nie mają wątpliwości. "Będziesz gwiazdą!" - wykrzykują w komentarzach. Tak pozytywny odbiór twórczości Jarka z pewnością zachęci go do dalszego rozwoju w tej dziedzinie. Jak myślicie, ma szanse na nagranie albumu?