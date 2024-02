Ania Derbiszewska wzięła udział w dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony". Na początku nie była przekonana do żadnego z kandydatów, ale jeszcze podczas trwania show zakochała się w sześć lat młodszym Jakubie Manikowskim. Ich relacja rozwinęła się bardzo szybko, bo w finałowym odcinku programu w rozmowie z Martą Manowską wyznali, że są już po zaręczynach. Na tym nie koniec niespodzianek, bo Ania spodziewa się dziecka z Jakubem. - No i tak się składa, że no też.... przyszłe święta już będziemy spędzać w trójkę - wyjawił Jakub w świątecznym odcinku programu "Rolnik szuka żony". Tempo rozwoju relacji Ani i Jakuba od początku wzbudzało spore podejrzenia fanów matrymonialnego show TVP1. Widzowie nie do końca wierzyli w szczere intencje mężczyzny. Jakub miał już za sobą nieudane małżeństwo i wychowuje trójkę dzieci z poprzedniego związku. O kulisach jego poprzedniej relacji opowiedziała jego była partnerka.

"Rolnik szuka żony". Była żona Jakuba zabrała głos. "Miałam 26 lat, kiedy zostałam samotną mamą trójki dzieci"

Jakub z "Rolnik szuka żony" na początku programu opowiedział o swoim byłym związku, ale w dalszej części show nie wracał już do tego tematu. Internauci bardzo szybko dotarli do informacji, z kim był związany. Jak się okazuje, jego była partnerka to znana influencerka, Ada Gadomska. Ich związek rozpadł się zaledwie trzy lata po ślubie. O tym, jak trudny był to czas, opowiedziała ostatnio jego była żona. "Miałam tylko 18 lat, kiedy zostałam mamą po raz pierwszy. Miałam 23 lata, kiedy wzięłam ślub i niewiele więcej, kiedy się rozwiodłam. Miałam 26 lat, kiedy zostałam samotną mamą trójki dzieci. Za każdym razem myślałam, że mój świat właśnie się skończył" - wyznała blogerka na Instagramie. Kobieta w 2023 roku ponownie wyszła za mąż, więc w jej życiu także pojawiła się miłość. Dziś jest szczęśliwa i spełniona w obecnej relacji. "Mam 30 lat. Cudownego męża, troje szczęśliwych dzieci, wymarzony dom, merdającego ogonem pieska i własną firmę. Może twój koniec świata to tak naprawdę dopiero początek?" - dodała. Publikację rolniczki znajdziecie na dole strony. Jak się okazuje, Anna i Jakub oraz Ada wraz ze swoim mężem doskonale się dogadują. Cała czwórka bez problemu znajduje także porozumienie w kwestii dzieci i z mediów społecznościowych można wywnioskować, że spędzają razem czas.

"Rolnik szuka żony". Ania opowiedziała o codzienności z Jakubem. "Kuba lubi postawić na swoim"