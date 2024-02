Doda w TV Republika. Tak mówili o piosenkarce

W TV Republika niesłychane rzeczy. Program "Dzisiaj", który zazwyczaj prowadzi Danuta Holecka, 4 lutego poprowadził Jacek Sobala (który od czasu do czasu występuje wspólnie z Holecką), ale nie to mogło zwrócić uwagę widzów. Raczej chodzi o poruszenie tematu... Dody.

W TV Republika mówili o Dodzie. O co chodzi?

Co prawda piosenkarka nie była tam na żywo - umówmy się - ale, materiał umieszczony dość wysoko, bo już jako drugi w kolejności, dotyczył właśnie piosenkarki. Sobala zapowiedział go w następujący sposób:

Mateusz Morawiecki mówił: "Nie dajmy się podzielić, nie dajmy się zmanipulować, nie dajmy się zastraszyć" - te słowa pochodzą z piosenki Dody, mieszkanki Ciechanowa. Poza tym były premier apelował: "Bądźmy czujni, do władzy doszła ekipa dyletantów".

Wspomniany wcześniej materiał dotyczył wiecu w Ciechanowie, na którym faktycznie były premier Mateusz Morawiecki przemawiał, odnosząc się do słów piosenki Dody. Ktoś w TV Republika jednak nie zauważył, że Doda wcale nie miała w żadnej ze swoich piosenek słów: "Nie dajmy się podzielić, nie dajmy się zmanipulować, nie dajmy się zastraszyć", więc zapowiedź mogła wprowadzać w błąd. Ktoś tu chyba nie do końca słuchał wypowiedzi byłego premiera na wiecu w Ciechanowie. Ale o Dodzie zawsze warto wspomnieć, w końcu to gwarancja oglądalności.

Mateusz Morawiecki na wiecu w Ciechanowie. Cytował Dodę

Premier Mateusz Morawiecki postanowił iść na żywioł i sprawić, że mieszkańcy Ciechanowa, gdzie odbywał się jego ostatni wiec, pokochają go miłością tak wielką, jak pochodzących stąd Quebonafide czy Dodę. To właśnie dlatego postanowił odnieść się do słów jednej z piosenek gwiazdy estrady:

Prosto ludziom w oczy patrz/ Niewielu ma odwagę/ Pozorami kryją twarz

- recytował z piosenki "Nie daj się".

Później wyjaśniał, że według niego ów cytat ma odniesienie do rzeczywistości politycznej. - Chciałbym też, żebyście państwo mogli ludziom patrzeć prosto w oczy, głowę nosili wysoko, niezależnie od tego, jaki był werdykt 15 października, niezależnie od tego, że potem 13 grudnia koalicja się dogadała i to oni teraz rządzą - apelował. Pisaliśmy o tym tutaj. A więcej zdjęć Mateusza Morawieckiego i Dody znajdziecie w naszej galerii na górze strony.