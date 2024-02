Rewolucja w TVP2 trwa w najlepsze. Jak dotąd z "Pytaniem na śniadanie" pożegnali się wszyscy dotychczasowi prowadzący: Anna Popek i Robert Rozmus, Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, Małgorzata Opczowska i Robert Koszucki, Tomasz Wolny i Ida Nowakowska, Izabella Krzan i Tomasz Kammel oraz Małgorzata Tomaszewska i Aleksander Sikora. 3 lutego na antenie programu zadebiutowała nowa para prowadzących - Beata Tadla i Tomasz Tylicki. Dziennikarka była już związana z TVP, gdzie prowadziła m.in. główne wydanie "Wiadomości". Ze stacji zwolniono ją w 2016 roku, w wyniku "dobrej zmiany". Jej nowy ekranowy partner pracował już jako reporter "Pytania na śniadanie". Ich ekranowy debiut spotkał się z mieszanymi odczuciami widzów. Nie brakowało negatywnych głosów. Podkreślono, że w TVP przydałyby się nowe twarze. Jak się okazuje, te życzenia mogą zostać wkrótce spełnione. Na tym nie koniec trwających od kilku tygodniu zmian, bo produkcja właśnie szuka piątej pary do "Pytania na śniadanie". Co już wiadomo?

Zobacz wideo Maciej Dowbor o zwolnieniu Kurzopków. "Oni są bardzo dobrzy"

"Pytanie na śniadanie". W programie pojawi się kolejna para. Trwają intensywne poszukiwania

Beata Tadla i Tomasz Tylicki są już czwartą parą, która zadebiutowała w "Pytaniu na śniadanie". Wcześniej widzowie mieli okazję oglądać program, który poprowadzili Klaudia Carlos i Robert El Gendy, Katarzyna Dowbor i Filip Antonowicz oraz Joanna Górska i Robert Stockinger. Jak donosi portal Wirtualne Media, produkcja jest w trakcie intensywnego poszukiwania piątej pary prowadzących, ale jak na razie nieznane są żadne konkretne nazwiska. Celem nowej szefowej formatu, Kingi Dobrzyńskiej, jest znalezienie pary na każdy dzień tygodnia, tak by widzowie przyzwyczaili się do tego, kogo mogą się danego dnia spodziewać na ekranie. W weekendy natomiast prezenterzy będą pracować wymiennie. Kto zostanie ostatnią parą prowadzących? Tego na razie nie wiadomo, ale trzymamy rękę na pulsie.

'Pytanie na śniadanie'. Beata Tadla Tomasz Tylicki fot. kapif.pl

