Pamiętacie Krzysztofa Zrobka z drugiej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia"? To tam poznał Paulinę Brzozę, z którą już od pierwszych odcinków tworzył dość wybuchową parę. Choć przed kamerami nie uchodzili za szczególnie dobrze dobranych, pracowali nad związkiem i zdecydowali się na pozostanie w małżeństwie. Po paru miesiącach pojawiły się doniesienia o kryzysie, jednak małżonkowie nie tylko przetrwali te trudności, ale też poinformowali, że spodziewają się dziecka. Syn Pauliny i Krzysztofa przyszedł na świat jesienią 2020 roku, a rodzice chłopca praktycznie zniknęli z mediów społecznościowych. Dopiero pod koniec 2021 roku Krzysztof ogłosił na Instagramie niespodziewaną informację, że on i Paulina nie są już razem.

Krzysztof ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" doczekał się kolejnego dziecka. "To już ponad miesiąc"

Krzysztof jest dziś w związku z nową partnerką, z którą doczekał się syna Gabriela. "To już ponad miesiąc na tym pięknym świecie. Gabriel Aureliusz" - napisał dumny tata, załączając zdjęcie z noworodkiem oraz ciężarną ukochaną. O nowej partnerce uczestnika "Ślub od pierwszego wejrzenia" póki co nic nie wiemy. Więcej zdjęć Krzysztofa zobaczycie w naszej galerii u góry strony.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Krzysztof i Paulina mają być w przyjacielskich stosunkach

Krzysztof Zrobek w listopadzie 2021 roku zamieścił na Instagramie wpis, w którym ogłosił, że rozwodzi się z Pauliną Brzozą i będzie walczyć w sądzie o podzielną opiekę nad ich synem. Mimo rozwodu, para zdaje się być w dobrych relacjach - czasem wciąż zdarza im się wrzucać wspólnie fotografie na Instagramie. - Jesteśmy na stopie przyjacielskiej, a co dalej, życie pokaże. W obecnej chwili zależy nam na czasie poświęconym dla synka. Dlatego, jeśli gdzieś wyjeżdżamy, to wspólnie i wspólnie zajmujemy się synkiem - mówił Krzysztof w 2022 roku rok temu w rozmowie z cozatydzien.tvn.pl. W tym samym wywiadzie wyraził nutkę nadziei, że uda mu się odbudować związek z Pauliną. - Jeśli będzie taka możliwość, aby wszystko załagodzić, to jest cień szansy na to, abyśmy byli szczęśliwą rodziną - powiedział.