W najnowszym wydaniu programu informacyjnego "19.30", który został wyemitowany 3 lutego, widzów przywitała Joanna Dunikowska-Paź. W serwisie poruszono wiele kwestii. Zaprezentowano materiał na temat Andrzeja Dudy, który niedawno był gościem Krzysztofa Stanowskiego i Roberta Mazurka na youtubowym Kanale Zero. Prezydent powiedział w wywiadzie kilka kontrowersyjnych zdań na temat sytuacji w Ukrainie.

"19.30". W programie skomentowano głośny wywiad Andrzeja Dudy

W wydaniu programu "19.30" nawiązano do ostatniego wystąpienia Andrzeja Dudy na Kanale Zero. Prezydent został zapytany w wywiadzie o to, czy sądzi, że Ukraina odzyska Krym. - Trudno mi na to pytanie odpowiedzieć. Nie wiem, czy odzyska Krym, ale wierzę, że odzyska Donieck i Ługańsk - odpowiedział w wywiadzie u Krzysztofa Stanowskiego. Prezydent Polski dodał, że "Krym przez więcej czasu był w gestii Rosji". W programie "19.30" pojawiła się wypowiedź ministra spraw zagranicznych, Radosława Sikorskiego, który skomentował słowa Andrzeja Dudy. - Każdemu się zdarzy pomylić. Wydaje mi się, że sympatia prezydenta Andrzeja Dudy wobec Ukrainy nie podlega wątpliwości - powiedział na antenie. Joanna Dunikowska- Paź przytoczyła również wpis prezydenta na Twitterze, który został opublikowany po ogromnej fali krytyki. "Napaść rosyjska na Ukrainę i okupacja międzynarodowych uznanych terytoriów Ukrainy, w tym Krymu, to zbrodnia" - pisał prezydent, tłumacząc swoje słowa.

Radosław Sikorski Fot. '19.30' / TVP / screenshot

"19.30". Jarosław Kaczyński ujawnił kandydata na prezydenta Warszawy

W najnowszym wydaniu "19.30" Joanna Dunikowska-Paź poruszyła także temat rozmów politycznych i kampanii samorządowych. Pokazano materiał z Jarosławem Kaczyńskim, który zaprezentował kandydata na prezydenta Warszawy. - Trzeba człowieka, trzeba kogoś, kto to weźmie na siebie, kto podejmie się tak piekielnie trudnego, nie ma co tutaj ukrywać, zadania. Otóż mamy kogoś takiego (...) Tobiasz Bocheński - powiedział w materiale Jarosław Kaczyński.