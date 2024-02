AniKa, a właściwie Ania Dąbrowska dała się poznać w programie "The Voice Kids". Rozgłos uzyskała jako 14-letnia dziewczynka. Wystąpiła w drugiej edycji muzycznego show i od razu oczarowała jurorów. Była jedną z faworytek obok Viki Gabor. Ostatecznie trafiła do finału i zwyciężyła. Niedługo później wyszły jej single pt. "Nawet, jeśli jutra nie ma" czy "Małe skrzydła". W 2020 roku wydała płytę o nazwie "Afirmacja". AniKa właśnie świętuje swoje 19. urodziny. Co u niej słychać? Na co dzień piosenkarka walczy z trudną chorobą.

AniKa Dąbrowska kończy 19 lat. Co u niej słychać?

AniKa Dąbrowska obchodzi 19. urodziny 3 lutego. Gwiazda bez przerwy zachwyca wyjątkowym głosem i coraz to nowymi piosenkami. Jej ostatni utwór wyszedł dokładnie rok temu, w 18-ste urodziny. Piosenka "Toast (za miłość)" od tego czasu zdobyła 150 tysięcy wyświetleń na platformie Youtube. Obecnie AniKa kontaktuje się z fanami za pomocą mediów społecznościowych. Wokalistka aktywnie działa na profilu na Instagramie. Tam obserwuje ją ponad 220 tysięcy użytkowników. AniKa często dodaje posty z życia prywatnego. Nie da się ukryć, że nie przypomina już 14-letniej dziewczynki z muzycznego show. Artystka zmieniła się nie do poznania i obecnie jest blondynką. Niestety, w jej codziennym życiu nie jest tak kolorowo, jak to pokazuje w sieci. Wokalistka zmaga się mukowiscydozą. O jej schorzeniu jakiś czas temu poinformował tata. Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

AniKa Dąbrowska od lat zmaga się z mukowiscydozą

Mało kto wie, że AniKa Dąbrowska od lat zmaga się z mukowiscydozą. Dzięki ciężkiej pracy potrafi pogodzić swoje schorzenie z karierą muzyczną. Kilka lat temu w rozmowie z Plotkiem o jej chorobie opowiedział tata, Jarosław Dąbrowski. O przypadłości dowiedzieli się, gdy AniKa miała zaledwie pięć lat. Chora jest również młodsza siostra piosenkarki. Mężczyzna wyznał, że miesięczny koszt leczenia dla dwójki dzieci wynosi do czterech tysięcy, jednak przy infekcjach kwota może sięgać nawet do dziesięciu tysięcy. Pomimo przeciwności losu, Ania się nie poddaje. - Nie każdy młody człowiek wie w tak młodym wieku, w którą stronę pójdzie życiowo. Ania, można powiedzieć, przepadła dla muzyki i nie widzi innej możliwości niż scena. Dla niej liczą się emocje, przekazywanie treści, bycie artystycznie w zgodzie ze sobą - mówił tata AniKi w wywiadzie.