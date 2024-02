Małgorzata Ostrowska-Królikowska zaszczyci swoją obecnością powracający po dłuższej przerwie "Taniec z Gwiazdami". Na szczęście nie oznacza to, że aktorka zniknie z serialu TVP1, w którym gra od 1997 roku jedną z głównych postaci, choć udział w show będzie kosztował ją sporo czasu. - Udział w "Tańcu z Gwiazdami" uda się połączyć z "Klanem". Zresztą Grażynki nie jest tam ostatnio tak dużo, żeby to przeszkadzało w czymkolwiek - zapewniła nas i opowiedziała o przygotowaniach do programu. Okazuje się, że aktorka jest dla siebie bardzo krytyczna.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska najstarszą uczestniczką "Tańca z Gwiazdami"

W nowej edycji "Tańca z Gwiazdami" poza Małgorzatą Ostrowską-Królikowską, pojawi się m.in. Maffashion, Filip Chajzer, Maciej Musiał, Kamil Baleja, Anita Sokołowska czy Roksana Węgiel. Gwiazda "Klanu" zdaje sobie sprawę, że konkurować z nimi będzie trudno. Widzi jednak plusy, że stanie w szranki z młodszymi koleżankami i kolegami. - Będę w końcu "naj", to jest mój argument koronny. W tym całym towarzystwie - wspaniałym zresztą - mam "naj", bo jestem najstarsza. Wcale nie będę się tego wypierać - wyznała Plotkowi Małgorzata Ostrowska-Królikowska. Nie zgodziła się jednak ze stwierdzeniem naszego reportera Bartosza Pańczyka, który stwierdził, że jej życiowe doświadczenie i dojrzałość mogą być w programie atutem. W końcu dla widzów, gdy głosują liczy się też to, co uczestnik prezentu- Oj, proszę pana, co pan opowiada? Z młodymi ludźmi w tańcu konkurować? Co ta dojrzałość robi? A ciało? A ciało słabe - stwierdziła krytycznie aktorka. Przy okazji zdradziła, że zanim weszła na salę taneczną, od tygodni zaczęła bardziej dbać o kondycję.

Przygotowuję się do programu w sensie kondycyjnym. Pan Michał robi ze mną ćwiczenia na zajęciach pilatesu, chodzę na basen. Widzę po sobie, jak ja się inaczej czuję. Ja mam energię, ja mam radość życia już. To co będzie za jakiś czas, jak ja będę po tych treningach tanecznych? Już dziś wiem, że udział w programie to była dobra decyzja. Na to w jakiej jestem dzisiaj formie, zapracowałam sobie jakimiś ćwiczeniami. Powinniśmy w siebie inwestować. Musimy się ruszać, bo to działa na głowę, na mózg, nasze samopoczucie. To jest energia - wyznała przed naszą kamerą Małgorzata Ostrowska-Królikowska.

Córka namówiła Małgorzatę Ostrowską-Królikowską na "Taniec z Gwiazdami"

O mało włos, a Małgorzata Ostrowska-Królikowska nie zgodziłaby się, by wystąpić w programie Polsatu. - W ogóle nie brałam tego pod uwagę. Parę razy już miałam propozycje do tego programu. Dopiero w tym roku, kiedy na głośnomówiącym rozmawiałam z panią, która mi znowu zaproponowała udział w "Tańcu z gwiazdami", usłyszała to moja córka. Chyba rosół nastawiałam wtedy, obierałam jakieś warzywa. I mówi: "Mamo, bierzesz w tym udział. Dlaczego ty odmawiasz? Będą endorfiny, wróci ci radość życia, zyskasz pogodę ducha". Bo wiadomo, mam już swoje lata. Po rozmowie z nią i resztą dzieci doszłam do wniosku, że może taka przygoda jest warta zachodu - podsumowała w rozmowie z nami gwiazda.