Dorota Gawryluk rusza z nowym programem. Premiera już w marcu

Dorota Gawryluk to bez wątpienia jedna z najpopularniejszych polskich dziennikarek. Od lat związana jest z Polsatem i doskonale sprawdza się w roli prowadzącej formaty o charakterze informacyjnym. Tym razem Gawryluk powierzona została rola prowadzącej. Już na początku marca w ramówce pojawi się w zupełnie nowym formacie o charakterze publicystycznym - "Lepsza Polska" będzie transmitowana w czwartkowe wieczory.

Dorota Gawryluk nie próżnuje. "Lepsza Polska" ukaże się na antenie Polsatu już za kilka tygodni

Wiadomo już, że "Lepsza Polska" będzie programem o charakterze typowo publicystycznym. Ma trwać niecałe 40 minut i będzie transmitowany w Telewizji Polsat, Polsat News i Wydarzenia 24. Emisja będzie odbywać się w każdy czwartek po godzinie 19:15. Obecnie ten czas antenowy należy do "Gościa Wydarzeń". Jak widać, popularna produkcja będzie musiała ustąpić miejsca Dorocie Gawryluk. Biorąc pod uwagę jej doświadczenie, z pewnością nie będzie nudy.

Pokazujemy, że jesteśmy w stanie budować platformy wymiany myśli i opinii. Przecież musi być miejsce, gdzie można ze sobą normalnie rozmawiać bez względu na to, jak ludzie głosują, w co wierzą, jak się kochają i jak się nie kochają, jaki mają światopogląd. Myślę, że wszystkich łączy "Lepsza Polska" i marzenie o "Lepszej Polsce"

- powiedziała Dorota Gawryluk w rozmowie z portalem Wirtualne Media.

"Lepsza Polska" połączy Polaków? Całkiem możliwe

Analizując słowa dziennikarki nietrudno zauważyć, że nowy format Telewizji Polsat ma na celu zażegnanie istniejących przez lata podziałów. "Każdy, kto chce budować coś lepszego, stabilnego i chce odpowiadać na pytania, jak to zrobić, wyjść z różnych kryzysów, które mamy, będzie mile widziany. Bez względu z jakiej strony. Nie będzie oceniany przez pryzmat swoich poglądów, tylko tego, co ma do powiedzenia. Wszyscy ludzie, którzy mają coś do powiedzenia, mogą pomóc w zbudowaniu platformy. Wszystko po to, żeby wyjść z tego zaklętego kręgu ciągłego okładania się niezdrowymi emocjami" - dodała w rozmowie z portalem Wirtualne Media Dorota Gawryluk.

