Program "Rolnicy. Podlasie" zadebiutował w 2019 roku i od tamtej pory cieszy się sporą popularnością wśród widzów. Jednymi z najbardziej charakterystycznych bohaterów formatu bez wątpienia są Justyna i Łukasz. Para podbiła serca widzów w telewizyjnym show i aktywnie relacjonuje swoje poczynania w sieci. Na co dzień małżeństwo ma na głowie bardzo dużo obowiązków. Nie dość, że prowadzą gospodarstwo, to jeszcze spełniają się w roli rodziców. Mają czwórkę dzieci. Wygląda na to, że podczas ferii Justyna postanowiła się nieco zregenerować. Niestety wyjazd na narty nie obył się bez problemów.

"Rolnicy. Podlasie". Justyna zaszalała na nartach. Skończyła w szpitalu

Justyna aktywnie działa w mediach społecznościowych, zwłaszcza na TikToku, gdzie na bieżąco relacjonuje fanom, co u niej słychać. Ostatnio dodała filmik ze stoku narciarskiego. Dołączyła do niego niepokojący wpis. "Przyznajcie się, kto rzucił urok" - napisała. Zaraz po tym mogliśmy zobaczyć jej nogę w ortezie. "Teraz to ja dopiero odpocznę" - napisała. Początkowo nie było wiadomo, co konkretnego się stało. Dopiero później wyszło na jaw, co spotkało bohaterkę "Rolnicy. Podlasie". "Wczasy zakończone wcześniej naderwanym ścięgnem" - poinformowała na Facebooku. Wygląda jednak na to, że uraz nie jest na tyle poważny, by Justyna zrobiła sobie przerwę w obowiązkach. Na kolejnym nagraniu możemy zobaczyć, jak w stroju roboczym wykonuje prace przy gospodarstwie. - Odkrycie dnia dzisiejszego moje super buciki pomieszczą ortezę - zażartowała na nagraniu. Opisywane nagrania możecie obejrzeć w dolnej części artykułu.

"Rolnicy. Podlasie". Justyna i Łukasz pokazali nagranie ze ślubu

Justyna i Łukasz są małżeństwem od 13 lat. Jakiś czas temu para podzieliła się nagraniem z tego wyjątkowego momentu. Justyna postawiła na suknię z odkrytymi ramionami. Natomiast Łukasz był ubrany w klasyczny garnitur. Pod opublikowanym nagraniem niemalże od razu wylała się lawina komentarzy. Internauci nie szczędzili parze miłych słów. "Pięknie wyglądacie", "Moi ulubieńcy" - pisali w sekcji z komentarzami. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.