Nicola i Darek poznali się w dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony". Kobieta była kandydatką rolnika. Początkowo mogłoby się wydawać, że ta dwójka pasowała do siebie idealnie. Prawda okazała się jednak zupełnie inna. Podczas finału Darek nie szczędził słów na temat partnerki. - Straciła w oczach przy bliższym poznaniu. Zachowywała się jak dziecko (...) Przykładowo, nie umiała szklanki z herbatą donieść do stołu, dla mnie to jest nieakceptowalne - powiedział bez wahania w rozmowie z Martą Manowską. Fani byli oburzeni jego słowami. Nicola czuła się bardzo zraniona przez rolnika. Od tej sytuacji minęły niecałe dwa miesiące. Jak dziś czuje się uczestniczka?

REKLAMA

Zobacz wideo "Rolnik szuka żony". Anna znała Kubę przed programem? Pokusiła się o szczerą odpowiedź

"Rolnik szuka żony". Nicola wybaczyła Darkowi? Wyznała w sieci, jak się czuje

Nicola z programu "Rolnik szuka żony" aktywnie działa w mediach społecznościowych. Prowadzi profil na Instagramie. Często dodaje ujęcia z życia prywatnego. Fani są zainteresowani, co u niej słychać. Od konfrontacji z Darkiem minął już jakiś czas. Widzowie postanowili dopytać kobietę, jak obecnie patrzy na tamtą sytuację. Martwili się o nią, a także zastanawiali, czy zostawiła już negatywne chwile za sobą. Ku zaskoczeniu wszystkich, Nicola zabrała głos w tej sprawie. Była uczestniczka randkowego show wrzuciła do siebie fragment programu "Straight Talk", w którym rolę prowadzącego obejmuje Broderick Stephen Harvey Sr. Autor opowiada o wybaczaniu. Nicola postanowiła dodać również coś od siebie. "Wraz z wybaczeniem odeszły wszystkie złe emocje" - napisała na profilu. Podkreśliła również, że chce, aby Darek był szczęśliwy. Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

"Rolnik szuka żony". Tuż po finale, Nicola otrzymała wiele wsparcia. Fani stanęli po jej stronie

Tuż po nieprzyjemnej sytuacji, fani stanęli w obronie Nicoli. W mediach społecznościowych, szczególnie na profilu programu "Rolnik szuka żony", pojawiły się komentarze pełne wsparcia. Widzowie byli oburzeni zachowaniem Nicoli. "Dziewczyno, jesteś warta o wiele więcej i dziękuj, że tak wyszło", "Dariusz, czy ty się słyszysz? Nicola wygrałaś!", "Niedoniesienie szklanki do stołu jest nie do zaakceptowania" - pisali. Głos zabrali również pozostali uczestnicy. "Ciężko oglądało się ten odcinek, naprawdę przykro widzieć takie zachowanie... Brak słów" - podkreślił Tomasz z dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony". Więcej szczegółów na ten temat znajdziecie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Anna Bardowska w zaskakującym wyznaniu. Planuje ciążę? "Ups"

Nicola i Darek w programie 'Rolnik szuka żony' Fot. @rolnikszukazony / Instagram