Początki kariery Edwarda Miszczaka w Polsacie nie należały do udanych. Nowy dyrektor programowy, który przejął funkcję po Ninie Terentiew wprowadził co prawda nowości, lecz część z nich było totalną klapą. Do nich należy zaliczyć program "Temptation Island" z prowadzącym Michałem Figurskim. Zwolnienie z pracy Katarzyny Dowbor także nie przypadło widzom do gustu i "Nasz nowy dom" odnotował ogromny spadek oglądalności. Czy stacja się zrehabilituje? 1 lutego odbyła się Ramówka Polsatu, na której Miszczak zabrał głos na temat wiosennych hitów. Zdobył się na kilka spontanicznych słów. Jednak podczas przemówienia nie wszystko poszło gładko.

Zobacz wideo Elżnbieta Romanowska o "Nasz nowy dom": Nie ja, to byłby to ktoś inny

Edward Miszczak na Ramówce Polsatu:

Edward Miszczak na prezentacji ramówki przemówił ze sceny w towarzystwie gwiazd stacji. Nawiązał do zmiany władzy w Polsce. Po wyborach samorządowych trendy w oglądaniu telewizji przez Polaków uległy zmianie. - Po zmianie rządu jest ogromna moda na newsy. Nie trzeba nic pokazywać, a i tak będą oglądać na poziomie transmisji sportowych, na poziomie wielkich eventów, w rodzaju Eurowizji. To jest po prostu ciąg na newsy. Jak tę wiosnę wygrać z newsami? Oczywiście newsy tez czują tę falę - powiedział. Wymienił także mniejsze stacje Polsatu, w których wprowadzono odświeżone programy. W tym temacie zaliczył małą wpadkę, gdyż o jednej zapomniał.

