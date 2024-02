"Sanatorium miłości" to program, w którym seniorzy szukają swoich drugich połówek. Andrzej Sikorski wystąpił w czwartej edycji randkowego show. Choć wielu fanów polubiło jego osobowość, znaczna część zarzucała mu, że gustuje w wielu kobietach. Ostatecznie uczestnik opuścił program bez partnerki u boku. Z kolei Ula pojawiła się w piątej odsłonie "Sanatorium miłości". Początkowo związała się ze Zdzisławem. Po zakończeniu show okazało się, że ich relacja nie przetrwała. Po kilku miesiącach od tych wydarzeń w sieci pojawiły się znaki, że Ula i Andrzej są parą. W mediach społecznościowych nie brakuje ich czułych zdjęć.

"Sanatorium miłości". Ula i Andrzej są parą? Te zdjęcia nie kłamią! Teraz to już pewne

Od dłuższego czasu na instagramowym profilu Andrzeja pojawia się mnóstwo romantycznych ujęć. Niedawno mężczyzna wraz z Ulą wybrali się razem do Hiszpanii. Wprawdzie towarzyszyli im inni uczestnicy z "Sanatorium miłości", jednak na wszystkich fotografiach para pozuje sama. Fani już dawno domyślili się, że tę dwójkę łączy coś więcej. Nie da się ukryć, że czułe zdjęcia nie kłamią. W ostatnim czasie po raz kolejny obserwatorzy mogli zobaczyć Ulę i Andrzeja w uściskach. "Nasza nadmorska niedziela razem z....WOŚP" - napisał mężczyzna pod najnowszym zdjęciem. Jak fani oceniają ich relację? Póki co, można zauważyć same pozytywne głosy. "Pasujecie do siebie", "Pięknie wyglądacie i ten szczęśliwy uśmiech u was", "Kolorowa z was para", "Miłość kwitnie" - czytamy pod postami w mediach społecznościowych. Co sądzicie? Pasują do siebie? Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

"Sanatorium miłości". Ula i Zdzisław nie rozstali się w zgodzie? Uczestnik wszystko powiedział

Rozstanie Uli i Zdzisława nie należało do najprzyjemniejszych. Uczestnicy piątej edycji postanowili iść osobnymi drogami po zakończeniu show. W końcu mężczyzna zabrał głos w tej sprawie. Na początku przyznał, że nie w miał w planach komentować sytuacji. Zdradził jednak, że to nie odległość była przyczyną rozstania. - Co zaś się tyczy odległości Tczew - Gdańsk lub odwrotnie, pełna zgoda. To, co według Urszuli było jedną z przyczyn porażki naszej relacji, to wierutna bzdura. (...) Ta odległość nigdy nie była problemem. Nigdy. Wiem coś o tym, bo to ja jeździłem do Gdańska. Tych podróży było dużo, nawet bardzo. Raz jeden zdarzyło się, że było odwrotnie. A jądro rozpadu znajdowało się zupełnie gdzie indziej - wyjawił na swoim kanale na Youtube. Więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ.