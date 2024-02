Aneta Glam i Marta Linkiewicz nie pałają do siebie przesadną sympatią. Odkąd zawodniczka MMA nazwała miłośniczkę luksusu "starą, głupią rurą" starały się nie wchodzić sobie w drogę. W szóstym odcinku "Królowej przetrwania" doszło jednak do małego przetasowania, w którym Glam - w roli nowej kapitanki - musiała z powrotem dołączyć do drużyny z Linkiewicz. Zanim panie wyprostowały swoje relacje, nie brakowało uszczypliwości.

"Królowa przetrwania". Linkiewicz nie odpuszcza Glam. Poszło o chleb. "Niech s*******a"

- Jak mam być szczera, to wstałyśmy wszystkie w bojowych nastrojach, bo czułyśmy, że mamy intruza u siebie w kampie. Jaka była opryskliwa, jak do nas przyszła... Niech s******* - mówiła wzburzona Marta Liniewicz w rozmowie z resztą drużyny. - Ona chyba nie zrozumiała, że została wykopana i że jak będzie pod nami dołki kopać to będzie sama w nie wpadać - wtórowała Natalia Janoszek.

'Królowa przetrwania'. Linkiewicz nie odpuszcza Glam. Poszło o chleb 'Królowa przetrwania'. Linkiewicz nie odpuszcza Glam. Poszło o chleb, fot. Player

Kością niezgody okazał się jednak chleb. Glam podpadła Linkiewicz, gdy ta zauważyła, że "żona Miami" nie zamknęła szczelnie reklamówki z pieczywem. - Aneta, ale jak otworzyłaś chleb, to mogłabyś go zamykać... - rzuciła do pałaszującej pajdę chleba Glam. Ta nie odpowiedziała na prośbę Marty, ale skomentowała zajście już po fakcie. - Wydarła się, jakby dalej była kapitanem. Ona mnie cały czas atakuje, tym razem ją zignorowałam i nie odpowiedziałam na zaczepkę - skwitowała. Za Linkiewicz wstawiła się Edyta Folwarska, która oceniła, że w komentarzu Marty nie było nic niewłaściwego. - Zrobiła to miło, normalnie, po prostu zwróciła jej uwagę, żeby zamykała chleb - przyznała.

"Królowa przetrwania". Marta Linkiewicz do Anety Glam: Jesteś starą, głupią rurą

Do największej konfrontacji Glam i Linkiewicz doszło w już w drugim odcinku "Królowej przetrwania". - Zachowuj się, koleżanko. Mówisz, że to ja jestem gówniarą, a jak ty się zachowujesz? Pakuj się i w********j, bo to nie jest teraz twój kamp - grzmiała zawodniczka Fame MMA. Glam powtarzała, że ta jest dla niej skończona, a Linkiewicz nie odpuszczała konfrontacji. Konflikt stał się na tyle gęsty, że "żona Miami" poszła w stronę produkcji i zażądała przerwy od zdjęć, mówiąc, że sprawa poszła za daleko. - Jesteś starą, głupią rurą - wypaliła nagle Linkiewicz, szokując uczestniczki i osoby na planie.