Trwa odliczanie do nowej edycji "Tańca z Gwiazdami". Program pojawi się już we wiosennej ramówce stacji Polsat, a premiera pierwszego odcinka zapowiedziana jest na 3 marca 2024 roku. Jedną z uczestniczek jest Roksana Węgiel. Jak donosi serwis Party.pl, młoda wokalistka nie zaczęła jeszcze treningów, ale już wiadomo, kto pojawi się u jej boku. Będzie to jego debiut w programie.

"Taniec z Gwiazdami". Wiadomo, z kim zatańczy Roksana Węgiel. To wybitny tancerz

Dyrektor programowy Polsatu, Edward Miszczak, zapowiedział, że do nowej edycji "Tańca z Gwiazdami" zwerbuje największe gwiazdy i słowa dotrzymał. Reprezentacja młodego pokolenia w nadchodzącej edycji show jest wyjątkowo silna. Obok Macieja Musiała i Maffashion na parkiecie pojawi się też Roksana Węgiel. Kogo zobaczymy u boku popularnej wokalistki? Jak donosi Party.pl, młoda gwiazda będzie przygotowywać się do występów z wybitnym tancerzem, który nigdy wcześniej nie brał udziału w programie. Nauczycielem Roxie zostanie Michał Kassin, który na co dzień występuje w Teatrze Muzycznym w Gdyni, gdzie w 2022 roku zadebiutował w spektaklu "Chłopi". Kassin jest posiadaczem najwyższej tanecznej klasy "S" i jest członkiem kadry Polski w sportowym tańcu towarzyskim. We wrześniu miał okazję występować w programie "Rytmy Dwójki" na antenie TVP2, gdzie tańczył podczas występu jednej z gwiazd. - Roksana zatańczy z Michałem, bo to wspaniały i wszechstronny tancerz. Roxie będzie w dobrych rękach - podkreśliła informator Party.pl. Co ciekawe para nie miała jeszcze okazji się poznać, ale już za chwilę rozpoczną wspólne treningi. Jak sądzicie, Kevin Mglej będzie zazdrosny?

"Taniec z Gwiazdami". Maffashion w parze z Michałem Danilczukiem. Publiczność go pokochała

Ogromne emocje wśród widzów "Tańca z Gwiazdami" wywołał także udział Maffashion w show. Influencerka została sparowana z Michałem Danilczukiem. To właśnie on z Jackiem Jelonkiem stworzył pierwszą jednopłciową parę w programie. Co ciekawe panowie byli o krok od sięgnięcia po Kryształową Kulę, bo dotarli do samego finału. Czy to da przewagę Maff? O tym przekonamy się już wkrótce. Będziecie oglądać nowy sezon show?