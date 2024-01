Polsat zatrudnił dziennikarza z Ukrainy. Ma 23 lata i pracował jako aktor

Polsat postanowił zwiększyć grono swoich pracowników. Do ekipy dołączy Eugeniusz Diaczkow, który pochodzi z Ukrainy. Mężczyzna ma zaledwie 23 lata i już spory dorobek zawodowy. Związany jest z Gazeta.pl, gdzie wspiera portal Ukrayina.pl. W stacji Polsatu zadebiutuje 15 lutego, a widzowie będą mogli oglądać go na antenie Wydarzenia24. Zarząd docenia jego wiedzę na temat sytuacji w Ukrainie. "Jego unikalne doświadczenie dziennikarza specjalizującego się w tematyce ukraińskiej wzbogaci przekaz skierowany do tej społeczności mieszkającej w naszym kraju" - powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską Piotr Witwicki, szef pionu i publicystyki stacji. Co jeszcze wiemy o młodym dziennikarzu?

Polsat ma nowego pracownika. Pochodzi z Ukrainy

Diaczkow przyjechał do Polski w 2016 roku. Zdecydował, że chce uczyć się w naszym kraju, wybrał jedno z krakowskich liceów. Później kontynuował naukę. "Nie znałem nikogo, nie znałem języka, ale jakoś udało mi się zacząć budować swoje nowe życie. Po maturze poszedłem na studia dziennikarskie na Uniwersytecie Jagiellońskim" - powiedział 23-latek w rozmowie z Wirtualną Polską. Choć to z dziennikarstwem wiązał swoją przyszłość, to spróbował sił w aktorstwie. Grał w teatrze w Krakowie, pojawiał się w serialach (w m.in. "Na sygnale" czy "Na dobre i na złe"). "Wszystko zmieniła agresja Rosji na Ukrainę. Zacząłem w swoich mediach społecznościowych informować o tym, gdzie i jak w Polsce można pomagać ludziom cierpiącym za sprawą wojny. Te materiały cieszyły się sporym powodzeniem i otworzyły mi drogę do mediów" - wyznał WP. Mężczyzna doskonale mówi po polsku, ale nadal pozostał u niego charakterystyczny zaśpiew. Eugeniusz Diaczkow nie ukrywa, że nieco stresuje się przed powrotem przed kamerę.

Oczywiście, że odczuwam wielki stres ze względu na poziom odpowiedzialności. Zrobię wszystko, co ode mnie zależy, żeby dorównać profesjonalnemu poziomowi Polsatu. Przede mną wiele godzin pracy i przygotowań. Młody i ambitny zespół Wydarzeń24 od dawna mnie inspirował. Miałem półroczną przerwę w telewizji, więc stres to normalna rzecz

- powiedział dziennikarz w rozmowie z Plotkiem. Zdjęcia Eugeniusza Diaczkowa znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Dziennikarze z Polsatu przechodzą do TVP

Polsat w ostatnim czasie stracił wielu pracowników, którzy przeszli do odmienionej TVP. Bartosz Cebeńko z kanału Wydarzenia24 został nowym prowadzącym program "Teleexpress", a po 12 latach z Polsat News odeszła Wioleta Wramba. Media donoszą o kolejnych transferach. Wymienia się, że z Polsatem pożegnały się Anna Hałas i Anna Łubian-Halicka, które także były związane z kanałem Wydarzenia24.