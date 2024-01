W najnowszym wydaniu "Dzień dobry TVN" nie brakowało emocji. Tym razem o poranku widzów przywitała Paulina Krupińska z Damianem Michałowskim. W trakcie odcinka prowadzący nieustannie śledzili metamorfozę sióstr bliźniaczek z programu "Googlebox. Przed telewizorem". Trzeba przyznać, że efekt końcowy był powalający. Obie panie aż piały z zachwytu. Sami zobaczcie.

Agnieszka i Ewa z "Goggleboxa" przeszyły metamorfozę w "DDTVN"

Agnieszka i Ewa od lat pojawiają się w popularnym formacie TTV. Widzowie wprost pokochali je za szczerość i nieocenione poczucie humoru, a także głęboką siostrzaną więź. Choć obie panie często obdarzają się dozą złośliwości, to gołym okiem widać, że skoczyłby za sobą w ogień. Metamorfoza w "Dzień dobry TVN" miała na celu kompletną odmianę ich wizerunku. Obie chciały być od siebie różne. Po długich przygotowaniach widzowie w końcu mogli zobaczyć efekt. Metamorfozę sióstr relacjonował dla nich Piotr Wojtasik. Na pierwszy rzut poszła Agnieszka. - No i wygadałeś się, a ja chciałam, żeby widzowie zgadli - zażartowała. Kobieta pokazała się w całkowicie odmienionej fryzurze. Teraz na jej głowie gości modne krótkie cięcie w odcieniu kasztanowego brązu. Stylizacja jest dość luźna. Agnieszka została ubrana w jeansowy kombinezon. Do tego otrzymała beżowe kowbojki i czarny kapelusz. - No pięknie - skoplementował ją Wojtasik. - A jaką mam pupę - zachwycała się. - No słuchaj, nie wypada mi powiedzieć na wizji, jaką, powiem ci później - zażartował. Agnieszka była pod ogromnym wrażeniem przemiany.

Chciałam jeans, chciałam, żeby look był w tym stylu, bo planuje taki rok, w takim stylu. Wszystko mi się podoba. Sztos makijaż, kolor na ustach. (...) Nic dodać, nic ująć. A reszta, to niech widzowie powiedzą, ja się czuję bosko - oznajmiła.

Z kolei Ewa zaprezentowała się w długich blond włosach, a jej stylizacja była zdecydowanie bardziej elegancka. Miała na sobie krótką czarną sukienkę, na którą narzuciła jasny płaszcz. Takie połączenie spowodowało duży kontrast, mimo to wszystko świetnie do siebie pasowało. - Ja powiem tak. Inaczej niż siostra. Ja wybieram się na wycieczkę do Paryża, bo mam taki look, ale trafiony w sedno, po prostu ja jestem mega zachwycona - powiedziała z uśmiechem na twarzy.

Agnieszka i Ewa są nie do poznania. Jak oceniają metamorfozy? Poleciały riposty

Na sam koniec siostry zostały poproszone o to, by nawzajem oceniły własne metamorfozy. Jako pierwsza głos zabrała Ewa. Nie szczędziła komplementów. - Do Agnieszki to pasuje idealnie, bo ona jest szalona. I te włosy, kolor wow. Nawet nie wiedziałam, że jeans w całości może tak fajnie wyglądać - wyznała. Następnie przyszła pora na Agnieszkę. Ta pokusiła się o drobny żarcik. - Ewa, ty wyglądasz jak pół miliona dolarów, bo wiesz, ja wyglądam jak milion dolarów. (...) Ja będę żoną bogatego kowboja, a ty biznesmena - wyjaśniła. Po czym zwróciła się do produkcji: Dziękujemy wam bardzo za metamorfozy. Jesteście wspaniali. A wy co sądzicie o ich przemianie? Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

Agnieszka i Ewa z 'Goggleboxa' w 'Dzień dobry TVN' fot. screen Player.pl