Edward Miszczak po marnych pierwszych miesiącach rządzenia w Polsacie i zmian, które przyniosły odwrotny niż zamierzony skutek, zaczął pokładać nadzieje w "Tańcu z Gwiazdami". Format udał się na krótką przerwę i wyjątkowo nie został zaprezentowany w jesiennej ramówce 2023 roku. W międzyczasie przygotowano się do jego odświeżenia, jak i przywrócenie elementu kluczowego - tytułowych gwiazd. Nowa edycja faktycznie rysuje się jako jedna z mocniejszych w ostatnich lat, a Polsat z dumą odsłania kolejne karty.

Dagmara Kaźmierska kolejną uczestniczką "Tańca z Gwiazdami"

Kolejną osobą, która pojawi się na parkiecie "Tańca z Gwiazdami" będzie Dagmara Kaźmierska. Przypominamy, że Plotek już na początku stycznia informował, że celebrytka pojawi się w tanecznym show. Informacje o udziale "królowej życia" w show mogą być zaskakujące zwłaszcza z uwagi na to, że po wypadku samochodowym bohaterka "Dagmara szuka męża" miała problemy z nogami. Z tego względu jeszcze w 2021 roku w rozmowie z Jastrząb Post zarzekała się, że nie ma szans i "nie ma co się pchać do nowego".

"Czy 'królowa życia' zostanie także 'królową parkietu'?' - czytamy pytanie do obserwatorów w mediach społecznościowych Polsatu. Zdania wydają się mocno podzielone. "Jakiś żart? Na rękach będzie tańczyć? Przecież ciągle narzeka, że nogi ją bolą", "No, to będzie się działo!", "Najlepszy skład od wielu lat! Bardzo różnorodne te gwiazdy, co jest oczywiście mega plusem", "A już myślałam, że będą prawdziwe gwiazdy..." - czytamy.

"Taniec z Gwiazdami". Co wiemy o nowej edycji?

Nowymi jurorami w programie będą Rafał Maserak, Ewa Kasprzyk i Tomasz Wygoda. Obok nich zasiądzie doskonale znana Iwona Pavlović. Uczestnicy potwierdzeni przez stacje to: Maciej Musiał, Roksana Węgiel, Małgorzata Ostrowska-Królikowska, Anita Sokołowska, Filip Chajzer, Kamil Baleja, Maffashion, Krzysztof Szczepaniak, Adam Kszczot, Aleks Mackiewicz, Beata Olga Kowalska. Produkcja będzie realizowana w nowym studiu, a program będzie mieć nowego producenta wykonawczego i reżysera, Wojciecha Iwańskiego, odpowiedzialnego za sukces pierwszej edycji show.

