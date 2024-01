Wielkimi krokami zbliża się 68. Konkurs Piosenki Eurowizji 2024. Ze względu na zeszłoroczną wygraną szwedki Loreen, tegoroczne wydarzenie odbędzie się w Malmö. Choć reprezentant Polski wciąż nie jest znany, niektóre kraje albo już wybrały swojego (np. Irlandia czy Cypr), albo są w trakcie wyboru (np. Norwegia i Ukraina). W przedostatni dzień stycznia dowiedzieliśmy się natomiast, które kraje wystąpią w pierwszym, a które w drugim półfinale.

Eurowizja 2024. W której kolejności wystąpi Polska?

Wiemy, że reprezentant Polski zaprezentuje się w pierwszym półfinale 68. Konkursu Piosenki Eurowizji, który odbędzie się 7 maja. Wiadomo także, że będzie to pierwsza połowa koncertu. Możemy zatem założyć, że wystąpimy w kolejności gdzieś pomiędzy pierwszym a siódmym artystą. W pierwszym półfinale 68. Konkurs Piosenki Eurowizji 2024 zaprezentują się: Chorwacja, Cypr, Litwa, Irlandia, Polska, Serbia, Ukraina, Australia, Azerbejdżan, Finlandia, Islandia, Luksemburg, Mołdawia, Portugalia i Słowenia. W drugim półfinale zobaczymy takie kraje, jak: Albania, Armenia, Austria, Czechy, Dania, Grecja, Malta, Szwajcaria, Belgia, Estonia, Gruzja, Holandia, Izrael, Łotwa, Norwegia i San Marino. Podczas Eurowizji 2024 wystąpi 37 państw. Z konkursu wycofała się Rumunia (nadawca ma problemy finansowe, a po ostatniej Eurowizji w kraju wybuchła afera), natomiast wielki powrót po 31 latach przerwy zapowiedział Luksemburg.

Eurowizja 2024. Kto będzie reprezentować Polskę?

Warto zaznaczyć, że wciąż nie wiemy, kto będzie reprezentować Polskę na tegorocznej Eurowizji. TVP podjęło decyzję, że w tym roku wybór artysty odbędzie się wewnętrznie. Oznacza to, że nie zostanie zorganizowany konkurs preselekcyjny dla widzów, tak jak miało to miejsce w ubiegłych latach. Kandydaci mają szansę zgłosić swoje piosenki do 2 lutego. Póki co najwięcej zainteresowania ogniskuje się wokół kandydatury Justyny Steczkowskiej, która po 29 latach chce wrócić na Eurowizję. Swoje propozycje przygotowali także m.in.: Luna, Natasza Urbańska, Izabela Zabielska i Marcin Maciejczak.

