TVP3 wprowadza rewolucję. Zwolnienia i nowe twarze. "Musi nastąpić moment rozliczenia z propagandą"

W Telewizji Polskiej trwa gorący okres zmian. Nowy rząd usunął z ramówki TVP1 propagandowe "Wiadomości", które zastąpiono nowym formatem informacyjnym "19.30". Zwolniono wielu pracowników, którzy wspierali narrację za rządów Prawa i Sprawiedliwości, niektórzy sami odeszli, jak np. szefowa "Wiadomości" Danuta Holecka. Zmiany dotknęły także regionalne oddziały TVP, w tym TVP3.

Zmiany w TVP3. Kto stracił pracę, a kto dostał nową propozycję?

"Ostatnie osiem lat były, jak wiemy, w telewizji publicznej bardzo różne. Musi nastąpić moment rozliczenia z propagandą, która niestety tu była. Nie wyobrażam sobie współpracy z dziennikarzami, którzy nie potrafią robić rzetelnej dziennikarskiej roboty" - powiedział w rozmowie z portalem Wirtualne Media Jakub Sito, który został powołany na stanowisko w styczniu. Kogo zaprosił do współpracy w odmienionej TVP3? Wirtualne Media podają kilka nazwisk. Wymieniani są Krzysztof Kiryczuk (związany wcześniej z Radiem Zet) oraz Paweł Oksanowicz (z Muzo FM). Jak ustalił portal, pierwszy z nich poprowadzi format "Zawsze na temat", a drugi będzie odpowiedzialny za programy publicystyczne. Posadę w TVP3 straciło dwóch pracowników związanych wcześniej z programem "Telewizyjny Kurier Warszawski".

Cały czas przyglądam się. To nie jest tak, że przychodzę i wprowadzam nowe porządki. Daję szansę. Zobaczymy, jak ten zespół będzie funkcjonował. Zależy mi, żeby stworzyć naprawdę dobrą telewizję, reprezentującą obiektywne i rzetelne dziennikarstwo. Niestety w tym momencie poziom "Telewizyjnego Kuriera Warszawskiego" i "Kuriera Mazowieckiego" nie jest zadowalający

- podkreślił Jakub Sito w Wirtualnych Mediach.

TVP3 przestało nadawać

20 grudnia widzowie Telewizji Polskiej byli świadkami historycznej chwili. Sygnał na antenie został wstrzymany. Równolegle z TVP1 przestał nadawać kanał TVP3. Nadawanie wznowiono 26 grudnia, nie pokazano jednak programów regionalnych. Z anteny zdjęto za to pasmo TVP3 Info. Był to efekt szukania oszczędności. Więcej przeczytacie o tym tutaj: To już koniec TVP3 Info. Wiadomo, co się stało.