Nowy sezon "Farmy" rozkręcił się już na dobre. Jak zawsze pod czujnym okiem prowadzących - Marceliny Zawadzkiej i Ilony Krawczyńskiej. W jednym z ostatnich odcinków show uczestnik musiał stawić czoła wyjątkowo trudnym warunkom życia w. Braki w zapasach najbardziej odbiły się na Sewerynie, który narzekał na małe dawki żywnościowe. - Czuję, że moje ciało bardzo mocno domaga się większej kaloryczności. Uczciwe byłoby, gdyby osoby, które ciężej pracują, dostawały więcej - apelował do grupy uczestnik. Co nowego słychać w programie? Na farmie właśnie pojawiła się nowa uczestniczka. Możecie kojarzyć ją z popularnego serialu, który doczekał się już kilkunastu sezonów. Poznajcie Annie.

REKLAMA

Zobacz wideo Aleksandra Szwed o blackface w TTBZ. "To nie jest proste"

"Farma". Nowa uczestniczka dołączyła do programu. Annie pochodzi z Arabii Saudyjskiej

Nowa uczestniczka programu "Farma" urodziła się w Arabii Saudyjskiej i jest w połowie Libanką. - W wieku ośmiu lat przyleciałam do Polski, bo moja mama jest Polką. Tak naprawdę dzięki niej jestem tutaj w Polsce, bo gdybym tam została, to na pewno już bym miała z piątkę dzieci. No to cud, dlatego jestem bardzo wdzięczna, że jestem tutaj w Polsce - podkreśliła w programie. Nowa uczestniczka programu, jak sama twierdzi, jest pewna siebie i nie boi się wyzwań. 33-letnia Annie Ostrowska zgłosiła się do udziału w "Farmie", bo, jak twierdzi, chce odpocząć od social mediów i sprawdzić się w wiejskich warunkach. Na Instagramie zebrała już ponad 70 tysięcy obserwatorów, ale udział w popularnym show z pewnością przyniesie jej dużo większą rozpoznawalność. Annie sprawdza się nie tylko w roli influencerki, ale jest też wokalistką i aktorką. Widzowie Telewizji Puls mieli już okazję podziwiać jej umiejętności w jednym z seriali. Poznajecie?

'Farma'. Nowa uczestniczka fot. mat. promocyjne Polsat

"Farma". Annie Ostrowska zagrała w popularnym serialu. "Z "Lombardu" prosto na "Farmę""