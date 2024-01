Kornelia i Marek poznali się na ślubnym kobiercu. Para postanowiła wziąć udział w eksperymencie programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Małżeństwo już na samym początku potrafiło znaleźć wspólny język. Fani twierdzili, że ta dwójka ma największe szanse na kontynuowanie związku po zakończeniu show. Nie pomylili się. Obecnie Kornelia i Marek tworzą szczęśliwą relację. Ostatnio obserwatorzy zaczęli się zastanawiać, co słychać u pary. Okazało się, że podjęła ważną decyzję. Kornelia postanowiła przyjąć nazwisko ukochanego. "Jak ładnie brzmi, państwo Różańscy" - pisali wówczas fani. Teraz Marek zdecydował się na romantyczny krok.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Kornelia i Marek zaręczyli się! A w komentarzach burza

Kornelia i Marek są już małżeństwem. To jednak nie przeszkodziło w zaręczeniu się. Uczestnik podzielił się ważnym wydarzeniem. Chciał sprawić swojej ukochanej niespodziankę na sesji zdjęciowej. Przyznał, że nie przejmuje się "tradycyjną" kolejnością i nie przeszkadzał mu fakt, że jest już mężem Kornelii. "Tak więc zdecydowałem się na taki ruch, który trochę wykracza poza ramy codzienności. Bo kto powiedział, że pierścionek zaręczynowy to tylko kwestia przedślubnego okresu? Dlatego właśnie postanowiłem zaszaleć i sprawić Kornelii niespodziankę, która zwali ją z nóg! I powiem wam, nie zawiodłem się" - napisał na swoim profilu na Instagramie. Przyznał, że jego żona bardzo się ucieszyła. Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

I teraz najważniejsze - reakcja Kornelii! Musicie mi uwierzyć, że była zaskoczona do granic możliwości! A ja szczęśliwy jak w dniu, gdy ją poznałem. Bo przecież o to chodzi, by dbać o uczucie cały czas, nawet po ślubie

- napisał Marek w mediach społecznościowych. W komentarzach odpowiedziała mu ukochana, pisząc, że była przekonana, że jedzie na zwykłą sesję zdjęciową. Podziękowała mu za gest. Pod postem pojawiło się jednak dużo negatywnych głosów. Wszystko dlatego, że uczestnik wręczył żonie pierścionek, który otrzymał w ramach współpracy. Fani jednak stanęli w obronie pary. "Może współpraca, może za darmo, kij ich to obchodzi. Mogliście przeznaczyć go, na co tylko chcecie (...) Wasza sprawa. Z mojej strony gratulacje" - czytamy pod zdjęciami. Co sądzicie?

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Na drodze do szczęścia Kornelii i Marka stała mama mężczyzny. Jak jest obecnie?

Początkowo przeszkodą na drodze do szczęścia Kornelii i Marka była mama mężczyzny. Kobieta nie potrafiła pogodzić się z tym, że jej ukochany syn ją opuści. Miała również negatywne nastawienie do przyszłej synowej. Zaborcza seniorka w końcu jednak zaakceptowała fakt małżeństwa swojego dziecka. Ostatnio Kornelia i Marek wystąpili w "Dzień dobry TVN". Opowiedzieli, jak obecnie wygląda relacja z rodziną. - W tym przypadku my stawiamy na siebie, jest ten czynnik zewnętrzny tej rodziny, ale wiadomo, z rodziną można się dogadywać, przyjść na kawkę, ale nie za często (...) Są takie relacje bardzo dobre, neutralne, żeby druga strona siebie szanowała. Musiało minąć trochę czasu - powiedział Marek. Więcej szczegółów znajdziecie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: "Ślub od pierwszego wejrzenia". Kornelia i Marek odwiedzili fryzjera. Tak wyglądają po metamorfozie

'ŚOPW'. Kornelia i Marek zaręczyli się fot. https://www.instagram.com/mrghosttv/screenshot