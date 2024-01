Program śniadaniowy "Dzień dobry TVN" pojawia się na wizji niemalże codziennie. Jedno z ostatnich wydań było prowadzone przez Paulinę Krupińską i Damiana Michałowskiego. Było to niemałe zaskoczenie, ponieważ w ostatnim czasie duety gospodarzy mocno mieszały się między sobą. Wszystko było spowodowane wyjazdami na ferie. Na tym jednak nie koniec niespodzianek, bo w trakcie odcinka para prezenterów podzieliła się z widzami radosną nowiną. Okazało się, że jedna z redakcyjnych koleżanek została mamą. Poznajcie szczegóły.

REKLAMA

Zobacz wideo Anna Kalczyńska o wirze macierzyństwa. Czy jej dzieci oglądają "Dzień dobry TVN"?

"Dzień dobry TVN". Bianka Zalewska została mamą. Zdradzono płeć i imię dziecka

Podczas wtorkowego wydania "Dzień dobry TVN" Paulina Krupińska i Damian Michałowski przekazali widzom, że Bianka Zalewska urodziła dziecko. Okazało się, że na świat przyszła dziewczynka, która otrzymała imię Anna. - Rodzina "Dzień Dobry TVN" nam się powiększyła. Ania jest z nami od zeszłego tygodnia, bo to jest Ania - oznajmiono. Oprócz tego na wizji padły również podziękowania w stronę szpitala, a także personelu medycznego, który zajmował się Bianką Zalewską w tym wyjątkowym czasie. - Bianka, ściskamy cię. Wiem też, że prosiła, żeby podziękować personelowi szpitala, który ją wspaniale wspierał i nie możemy się doczekać, aż zobaczymy Anię malutką na żywo - dodano. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

"Dzień dobry TVN". Bianka Zalewska długo trzymała ciążę w tajemnicy

Bianka Zalewska jest korespondentką wojenną i reporterką "Dzień dobry TVN". Nieoczekiwanie w grudniu ubiegłego roku wstawiła do mediów społecznościowych zdjęcie, na którym widoczny był wyraźnie zaokrąglony brzuch. "Po prostu wspierajcie, o nic nie pytajcie" - napisała. Wcześniej dziennikarka nie zająknęła się o ciąży ani słowem. Radosna nowina zaskoczyła internautów, którzy przesyłali jej w komentarzach ogrom ciepłych słów i gratulacji. Jak do tej pory Bianka Zalewska nie pokazała zdjęcia córki na Instagramie. ZOBACZ TEŻ: Chajzer o przejściu Stockingera do "PnŚ". Przy okazji wbija szpilę Wellman i Prokopowi. "Straszna niesprawiedliwość".