Gienek i Andrzej z Plutycz dali się poznać w programie "Rolnicy. Podlasie". Ojciec i syn zaistnieli w stacji Fokus TV, ale na co dzień spełniają się w pracy na własnym gospodarstwie. Tworzą na tyle zabawny duet, że wspólnie prowadzą także kanał na YouTube, który śledzi już blisko 110 tysięcy użytkowników. W serialu o rolnikach z Podlasia nie brakuje emocji - w ostatnim czasie Andrzej, Gienek, Jarek i Sławek musieli ściągnąć z pastwiska konia. Doszło przy tym do ostrej awantury.

REKLAMA

Zobacz wideo Manowska zdradza sekret programu "Rolnik szuka żony"

"Rolnicy. Podlasie". Ostra awantura Gienka z Andrzejem z Plutycz. "Dureń!"

W odcinku z 28 stycznia rolnicy zmagali się z końmi na pastwisku. - Zaraz zobaczymy, czy się uda złapać - powiedział Andrzej, dyskretnie podchodząc do koni. Zwierzęta okazały się na tyle niesforne, że trudno było je okiełzać. Oliwy do ognia dodały marchewki Andrzeja, na których widok wprost oszalały. - Nie dawaj! Po drodze będziesz dawał! - instruował syna Gienek. Atmosfera robiła się coraz bardziej gęsta, aż Andrzej nazwał rodziciela "durniem". - A ty co umiesz? Konia się boisz, uciekasz! - bronił seniora Jarek. - Marchwi nawrzucał. Jak ta sierota boża... - grzmiał Gienek. - Młodzi bez nas nie daliby rady - podsumował zamieszanie 68-latni rolnik. Ostatecznie udało im ściągnąć konie z pastwiska i doprowadzić do obory.

"Rolnicy. Podlasie". Gienek i Andrzej prężnie rozwijają swój biznes. Jaką emeryturę ma ojciec?

Gienek i Andrzej z Plutycz mają smykałkę do biznesu. Oprócz udziału w popularnym show telewizji Fokus TV oraz kanału na YouTube sprzedają gadżety z własnym wizerunkiem. Niedawno oferowali kalendarze z wyjątkowym dodatkiem - siankiem prosto z gospodarstwa w Plutyczach. Dla fanów dostępne są też kubki, puzzle i magnesy na lodówkę z twarzami Gienka i Andrzeja. Dodatkowe źródła zarobku są odpowiedzią na niską emeryturę seniora. Gienek z Plutycz w 2022 roku skończył 67 lat i od tego czasu mógł pobierać emeryturę rolniczą, która jego zdaniem nie była adekwatna do wielu lat spędzonych na gospodarstwie. - I co ja za 42 lata roboty dostałem? 1200 zł emerytury. Niektórzy po 15 lat przepracowali i mają po trzy, cztery tysiące złotych - żalił się w programie Gieniek.

'Rolnicy. Podlasie'. Gienek z Plutycz na archiwalnych zdjęciach. Sława go zmieniła? 'Rolnicy. Podlasie'. Gienek z Plutycz na archiwalnych zdjęciach. Sława go zmieniła?, fot. Fokus TV