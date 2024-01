Dziesiąta edycja programu "Rolnik szuka żony" zakończyła się już jakiś czas temu, jednak jego bohaterowie nadal budzą spore zainteresowanie. Do najbardziej emocjonujących wątków w programie należała relacja Ewy i Waldemara. Ich związek od początku budził wątpliwości internautów. Widzowie nie dawali parze żadnych szans, i jak się okazało, mieli rację. Teraz rolnik kolejny raz zabrał głos na temat Ewy.

"Rolnik szuka żony". Waldemar bez ogródek o relacji z Ewą. Żałuje jednej rzeczy

Waldemar od początku faworyzował Ewę. Jego wybór nie był więc zaskoczeniem. Sielanka nie trwała jednak długo. Już w finałowym odcinku programu "Rolnik szuka żony" uczestnicy pojawili się osobno i podczas konfrontacji nie mieli sobie nic miłego do powiedzenia. Bohater hitu TVP nie ukrywał, że ma żal do ekswybranki. Okazało się jednak, że Waldemar odnalazł szczęście u boku Doroty, kandydatki, którą początkowo odrzucił. Para do dziś jest razem. W ostatniej rozmowie z TVP rolnik przyznał, że nie chce już rozpamiętywać nieudanej relacji z Ewą. Zdradził jednak, że żałuje jednej rzeczy.

Temat z Ewą jest już ostatecznie zamknięty. Zaraz po randce, która odbyła się w Opolu, mieliśmy ostatnie spotkanie. Ewa później powiedziała, że nie chce mieć żadnego kontaktu, i ja oczywiście uszanowałem to, wyłączyłem się. Żałuję tylko, że poświęciłem dwa miesiące na znajomość. Na szczęście jednak Dorotka zobaczyła we mnie kogoś więcej i nie patrzyła na to, co mówią inni. Po prostu dała nam szansę i mieliśmy okazję, aby się poznać - wyznał.

Waldemar i Ewa 'Rolnik szuka żony' Screen z programu 'Rolnik szuka żony'; vod.tvp.pl

"Rolnik szuka żony". Waldemar przyznał się do błędu. "Miałem przeczucie"

Waldemar dodał też, że wybór Ewy nie był dla niego tak oczywisty, jak spodziewali się widzowie. Rolnik zapewnia, że do samego końca miał wątpliwości i wahał się pomiędzy dwiema kandydatkami. - Faktycznie miałem przeczucie, że być może popełniam błąd... i jak się później okazało, dobrze przeczuwałem. To Dorota, a nie Ewa powinna być moim pierwszym wyborem. Z racji natłoku emocji, zdarzeń i rozmachu nie miałem tak naprawdę czasu na to, aby zwolnić i zastanowić się na spokojnie, którą z kandydatek wybrać. To wszystko działo się tak szybko, nagrywaliśmy wiele różnych scen. Zmęczenie też zrobiło swoje… - zdradził we wspomnianym wywiadzie.

'Rolnik szuka żony'. Dorota i Waldemar fot. screen TVP VOD