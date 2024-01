Mimo zawirowań w TVP, widzowie nie musieli długo czekać na nowe odcinki formatu "The Voice Senior". Odświeżona, piąta edycja programu - z nową jurorką i nową prowadząca - miała premierę 7 stycznia 2024 roku. Choć wielbiciele programu są przyzwyczajeni do zmian w ekipie oraz uczestnikach, tak jest kilka niezmiennych elementów, bez których ani rusz. Należy do nich postać eleganckiego seniora, który prowadzi uczestników show na scenę.

REKLAMA

Zobacz wideo Rafał Brzozowski komentuje atmosferę w TVP

"The Voice Senior". Kim jest pan Marek? Widzowie dobrze go znają

Senior, który prowadzi utalentowanych emerytów na scenę i uspokaja przed tremą, to Marek Grąbczewski. Jego doświadczenie w telewizji zdradzają komentarze widzów w mediach społecznościowych. Mężczyzna od lat jest związany z pracą na scenie przy wielkich produkcjach. "Pana Marka pamiętam przede wszystkim z benefisów w Teatrze STU w Krakowie", "Pan Marek, od kiedy sięgam pamięcią, pracował przy największych produkcjach na żywo TVP. Był wszędzie tam, gdzie odbywały się duże projekty stacji", "Ojej, pan, który najdłużej gościł na scenie w amfiteatrze opolskim podczas festiwalu polskiej piosenki" - czytamy.

"The Voice Senior". W piątym sezonie dużo zmian

W piątej odsłonie "The Voice Senior" pojawiły się nowe twarze. Miejsce syna lidera Budki Suflera zajęła Halina Frąckowiak. Reszta składu pozostała bez zmian - uczestnikom wciąż jurorują: Maryla Rodowicz, Alicja Węgorzewska oraz Tomasz Szczepanik. Z programem pożegnała się także Małgorzata Tomaszewska, która przygotowuje się do narodzin dziecka. Miejsce prezenterki zajęła Marta Manowska, która prowadziła już poprzednie edycje programu i doskonale znana jest z takich formatów jak "Rolnik szuka żony" czy "Sanatorium miłości". Towarzyszy jej Rafał Brzozowski. Halina Frąckowiak nie kryje ekscytacji z powodu roli trenerki, którą jej powierzono. - Zawsze mówię, że tam, gdzie jest muzyka, jest miłość. Każdej osobie występującej na scenie, życzę, żeby była pierwsza - wygrała program, była szczęśliwa, dostrzeżona. Życzę, żeby wszyscy cały czas mogli śpiewać profesjonalnie lub żeby muzyka cały czas była ich pasją - czytamy wypowiedź piosenkarki w informacji prasowej.

Jurorzy programu 'The Voice Senior' Fot. @The Voice Senior TVP / Facebook