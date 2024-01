Program "Rolnik szuka żony" znacznie częściej niż miłość przynosi uczestnikom popularność. Jedną z najbardziej zapadających w pamięć bohaterek miłosnego show była Jessica Miemiec. Kobieta wystąpiła w piątej edycji. Starała się o względy Krzysztofa, jednak nie udało jej się zdobyć serca rolnika. Jessica nie ustała jednak w poszukiwaniach drugiej połówki i jakiś czas później pojawiła się w programie "Magia nagości". Nie wiadomo, czy kandydatka Krzysztofa znalazła miłość. Uczestniczka hitu TVP regularnie publikuje jednak na Instagramie kadry ze swojego życia. Ostatnio zapozowała do odważnych fotografii. Miemiec na przestrzeni kilku lat przeszła prawdziwą metamorfozę.

REKLAMA

Zobacz wideo "Rolnik szuka żony". Te skandale na długo zapadły nam w pamięć

"Rolnik szuka żony". Jessica opublikowała odważny kadr. Nie przypomina dawnej siebie. "Ogień, nie kobieta"

Jessica Miemiec jest bardzo aktywna na Instagramie. Pomimo że uczestniczka programu "Rolnik szuka żony" często jest bohaterką medialnych nagłówków, jej profil jest obserwowany przez zaledwie nieco ponad trzy tysiące internautów. Kandydatka Krzysztofa nie zaniedbuje jednak swoich fanów i regularnie publikuje zdjęcia, głównie własne. Ostatnio Jessica podzieliła się z fanami odważnymi kadrami, które zebrały mnóstwo komplementów. "Ogień, nie kobieta", "Petarda", "Super ciało" - zachwycali się komentujący. Więcej nowych zdjęć Miemiec znajdziecie w naszej galerii.

"Rolnik szuka żony". Jessica skomentowała ślubne zdjęcie Krzysztofa. "To dla niego poważna sprawa"

Jakiś czas temu media informowały o ślubie Krzysztofa, o którego serce starała się Jessica. W sieci pojawiły się też zdjęcia z ceremonii. Wiadomość dotarła także do Miemiec, która wykazała się klasą. Kandydatka rolnika powinszowała młodej parze. - Krzysio! Jakie extra zdjęcie! Jaka piękna panna młoda! Nie sądzę, by żartował ze ślubu, bo to dla niego poważna sprawa, on się naprawdę ożenił! Uważam, że będzie wspaniałym mężem, bo to bardzo spokojny i delikatny chłopak. Pobyt w jego gospodarstwie wspominam z przyjemnością i życzę młodej parze długiego i szczęśliwego życia - mówiła Jessica Miemiec w rozmowie z portalem Show News.

Jessica Miemiec 'Rolnik szuka żony' Instagram/jessicamiemiec359gmail.co