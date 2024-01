Oglądaliście "Pamiętniki z wakacji"? Jeśli tak, to mamy dla was dobrą wiadomość. Format wraz z wiosenną ramówką wraca na antenę. W jednym z odcinków zobaczymy Dagmarę Kaźmierską. To właśnie w tym programie celebrytka stawiała pierwsze kroki w telewizji.

15 Dagmara Kaźmierska śpiewa o płomiennym wakacyjnym romansie. Na antenę wraca popularny format Polsatu; fot. kapif.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl