Mariusz Szczygieł z własnym programem w TVP? Po latach wróci do telewizji

Mariusz Szczygieł z telewizją pożegnał się 23 lata temu. Dziennikarz prowadził wtedy "Na każdy temat" w Polsacie. Choć przez lata przyznawał, że nie zamierza powracać na mały ekran, to wygląda na to, że ostatecznie zmienił zdanie. Czym będzie zajmował się w TVP? Więcej zdjęć Mariusza Szczygła znajdziesz w galerii na górze strony.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy dziennikarze TVP powinni zostać rozliczeni? "Nie wolno bezkarnie siać nienawiści

Mariusz Szczygieł chce zaangażować się w "misję nowej TVP"

Pisarz uchylił rąbka tajemnicy na swoim profilu na Instagramie. - Pierwszy raz po tylu latach na zaproszenie z wizytą. Odchodząc z telewizji 23 lata temu, powiedziałem sobie, że jeśli wrócę, to nigdy do żadnego show. Mogę wrócić jako siwy starszy pan z jakimś dorobkiem. Naprawdę tak właśnie myślałem. Tylko nie sądziłem, że ta dojrzałość tak szybko mnie dopadnie. Na razie jestem zobowiązany do milczenia, ale bardzo prawdopodobne, że zaangażuję się w misję nowej TVP. Kiedy dochodziłem do bloku F, zatrzymał mnie ochroniarz i miał miejsce wzruszający fakt: "Wreszcie! Chyba pana z tej radości ucałuję. Orłosia już ucałowałem" - powiedział dziennikarzowi. Pod postem pojawiło się mnóstwo pozytywnych komentarzy od fanów, którzy długo czekali na powrót Szczygła do telewizji. "Nareszcie do TVP wracają gwiazdy polskiej kultury: osobistej i tej ogólnej również. Ani jednego, ani drugiego nie kupi się za żadne pieniądze", "Panie Mariuszu to bardzo wzruszające, co pan napisał. Za tymi krzyczącymi do nas wielkimi literami TVP wciąż siedzą zwykli uczciwi ludzie" - pisali internauci.

Mariusz Szczygieł w talk-show? Nie pozostawił żadnych złudzeń

Z dziennikarzem skontaktował się portal Wirtualnemedia.pl, który chciał dowiedzieć się czegoś więcej o projekcie, w który ma zamiar zaangażować się Szczygieł. - Nigdy w życiu bym nie poprowadził żadnego show, a tym bardziej talk. Ale za wcześnie, żeby o czymkolwiek mówić - zdradził. Portalowi udało się zdobyć nieoficjalne informacje, z których wynika, że pisarz będzie prowadził swój własny program, w którym będzie rozmawiał z "dużymi nazwiskami o ważnych sprawach". Wyczekujecie powrotu Szczygła? ZOBACZ TEŻ: W "PnŚ" pojawiła się tęczowa flaga. Mariusz Szczygieł zamieścił wymowny komentarz

Targi książki Mariusz Szczygieł z własnym programem w TVP? Po latach wróci do telewizji. Fot. KAPiF.pl

Wesprzyj WOŚP, licytując aukcje Plotka! Zdobądź podwójne VIP zapro na Fame MMA20 w Krakowie, pałacowe spotkanie z książęcą parą lub twój event w gwiazdorskiej relacji. Pomagamy!