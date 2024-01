Aneta Glam to uczestniczka programu "Żony Miami", która w ubiegłym roku przypomniała o sobie za sprawą medialnego konfliktu z Caroline Derpienski. Miłośniczkę luksusu od końca 2023 roku możemy także oglądać w show "Królowa przetrwania", gdzie razem z innymi influencerkami walczy o pozycję w dżungli. Z pierwszych odcinków programu wiemy już, że nie po drodze jej przede wszystkim z Natalią Janoszek (nie chciała się nawet przywitać) oraz Martą Linkiewicz (zawodniczka MMA nazwała Glam "starą, głupią rurą"). Jakie zdanie na temat Anety Glam ma inna aspirująca "królowa przetrwania", Ewel0na?

Zobacz wideo Aneta Glam ostrzega Derpieński

Ewel0na szczerze o Anecie Glam. Takie ma zdanie po "Królowej przetrwania"

"Co sądzisz o Anecie Glam, jaka jest twarzą w twarz?" - zapytał obserwator Ewel0nę. Influencerka przyznała, że Glam była dla niej dużym oparciem podczas kręcenia show. - Według mnie Aneta Glam jest super. W programie była dla mnie ogromnym wsparciem. Wiedziałam, że naprawdę mogę na nią liczyć - czytamy. Aneta Glam z kolei odbiła piłeczkę i na swoim Instagramie określiła Ewel0nę oraz Josie Kwaśniewską jako "prawdziwe, szczere, zaradne, silne, pozytywne, czułe, jak i również zabawne".

'Królowa przetrwania'. Ewel0na 'Królowa przetrwania'. Ewel0na w dżungli. Tak wygląda z dala od upiększających filtrów i kosmetyków / fot. screen Player.pl

"Królowa przetrwania". Aneta Glam o warunkach w dżungli

Aneta Glam zauważyła, że dzięki nietypowym warunkom uczestniczki miały okazję poznać się z zupełnie innej strony. - W dżungli panują inne prawa, ocenia się ludzi przez zupełnie inny pryzmat i w tym bardzo prymitywnym środowisku liczą się zupełnie inne rzeczy niż tutaj w cywilizacji - powiedziała. Jeśli chodzi o relację z samą Janoszek, wskazuje, że obie panie miały swoje "wzloty i upadki". - W programie zobaczycie więc, co myślę o Natalii. Z jednej i z drugiej strony były wzloty i upadki. Tak jest ze wszystkimi dziewczynami, poznawałyśmy się na nowo, ponieważ to, co widzicie na social mediach, w telewizji, to jest jedna rzecz, a to, co zobaczycie w dżungli, to jest zupełnie coś innego. Nawet myśmy były w szoku, bo zobaczyłyśmy zupełnie inne osoby - twierdzi Aneta Glam w rozmowie dla Newseria Lifestyle.

