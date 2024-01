Kto wystąpi na Super Bowl 2024? To nie pierwszy raz dla tej gwiazdy

Fani futbolu amerykańskiego 11 lutego będą obchodzić swoje święto. To właśnie w niedzielę rozgrywać się będzie 58. finał Super Bowl, który - jak co roku - uświetni występ muzyczny. "Halftime show", czyli ok. 14-minutowy koncert w przerwie meczu to nieodłączny element największego medialnego wydarzenia Ameryki. W poprzednich trzech latach na scenie oglądaliśmy występy m.in. Rihanny, Jennifer Lopez i Shakiry oraz The Weeknd.

Usher wystąpi na Super Bowl 2024. Nie po raz pierwszy

Podczas Super Bowl 2024 roku wystąpi Usher. Co ciekawe, nie będzie to jego pierwsze wystąpienie na "największej scenie na świecie". Piosenkarz pojawił się podczas koncertu Super Bowl w 2011 roku, kiedy pierwsze skrzypce grał zespół Black Eyed Peas. Wykonał wówczas swój przebój "OMG". - Miałem okazję, żeby zobaczyć, jak to jest. Używam tego wspomnienia jako ściągawki - powiedział Usher dla Associated Press. Wokalista zapewnił tym samym, że zamiar dać "świetne show". Wystąpienie Ushera zbiegnie się z premierą jego nowego, pierwszego od ośmiu lat albumu "Coming Home".

Rihanna na scenie Super Bowl w 2023 roku ogłosiła, że spodziewa się dziecka

W ubiegłym roku dużym echem odbił się występ Rihanny. 12 lutego 2023 roku na State Farm Stadium w Glendale w Arizonie wokalistka dała swój pierwszy koncert od pięciu lat, a w dodatku ujawniła, że spodziewa się drugiego dziecka. Choć fani oczekiwali rychłego powrotu na scenę, nic z tych rzeczy. Piosenkarka od czasu występu w przerwie meczu nadal nie uraczyła fanów nową muzyką. Przypominamy, że w ubiegłych latach na scenie Super Bowl widzieliśmy występy takich artystów, jak: Rihanna (2023), Eminem, Dr. Dre, Snoop Dog, Mary J. Blige i Kendrick Lamar (2022), The Weeknd (2021) Shakira i Jennifer Lopez (2020), Maroon 5 (2019), Justin Timberlake (2018), Lady Gaga (2017), Coldplay (2016), Katy Perry (2015), Bruno Mars (2014), Beyonce (2013) oraz Madonna (2012). Który z tych występów podobał wam się najbardziej?

