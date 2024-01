"Razem odNowa" to nowy format stacji TVN. Pierwszy odcinek został wyemitowany trzeciego stycznia 2024 roku. Gospodyniami programu są Joanna Krupa oraz Ewa Chodakowska. Ich głównym celem jest pomoc parom, które zmagają się z kryzysami w wieloletnich związkach. Po emisji pojawiły się pierwsze komentarze od widzów oraz celebrytów. Głos zabrała dziennikarka i gimnastyczka Mariola Bojarska-Ferenc, która oceniła show Krupy i Chodakowskiej. - Nazwałabym ten program inaczej. "Śmiechu warte". Wyobraża sobie pan, że przychodzą do mnie te dwie panie, żeby zmieniać moje małżeństwo?- mówiła w wywiadzie z Kozaczkiem. Ewa Chodakowska nie przejmuje się negatywnymi komentarzami i pokazuje na profilu na Instagramie przemiany uczestników show. Sami spójrzcie na ich metamorfozę.

Zobacz wideo Chodakowska szczerze o przemianie Rozenek-Majdan. Kiedyś nienawidziła treningów

"Razem odNowa". Ewa Chodakowska pokazała uczestników czwartego odcinka

Bohaterami czwartego odcinka programu byli Natalia i Mateusz z Krakowa. Oboje zmagali się z nadwagą. Mężczyzna był bardzo pewny siebie, jednak jego żona nie mogła zaakceptować swojej sylwetki. W trakcie programu okazało się również, że Natalia choruje na insulinooporność. Dodatkowym problemem był fakt, że Mateusz nie do końca wierzył w cały eksperyment. Za każdym razem powtarzał, że chce się zmienić dla swojej partnerki, a nie dla siebie. Ostatecznie wszystko poszło zgodnie z planem i para przeszła dużą metamorfozę, nie tylko na zewnątrz, ale również w środku. - Nie opuszczam cię. Kocham cię - wyznał w finale uczestnik.

Dumna Ewa Chodakowska postanowiła podsumować odcinek na Instagramie i dodała filmik z przemianą Natalii i Mateusza. "Ta para, choć kazała mi iść stromą i wyboistą górą, złapała mnie za serce swoją prawdą i swoją miłością. Owszem, w trakcie pracy z Natalią i Mateuszem codziennie budziłam się z myślą: co mogę zrobić, jak dotrzeć, jak pomóc?" - czytamy w opisie. Chodakowska pokusiła się również o refleksję na temat związków. "Nie da się zmienić tylko dla kogoś na stałe. Odpuścimy po drodze lub skończymy z pretensjami do partnera, że niewystarczająco docenia nasze starania, zaangażowanie i efekty" - dodała. Co sądzicie o przemianie pary? Więcej zdjęć z metamorfozy znajdziecie w galerii na górze strony.

"Razem odNowa". Ewa Chodakowska o programie. "Miałam tutaj takie momenty zawahania"

Jakiś czas temu odbyła się konferencja prasowa programu "Razem odNowa". Na wydarzeniu pojawiła się Ewa Chodakowska, która odpowiedziała o kulisach produkcji. - To nie jest tak, że tutaj mamy scenariusz i wszystko jest wyreżyserowane. Rozpoczynając pracę z daną parą, my sami nie wiemy, jak ta praca się potoczy i jaki będzie jej finał! Miałam tutaj takie momenty zawahania, czy ja faktycznie podołam - wyznała prowadząca. ZOBACZ TEŻ: Maja Staśko apeluje do Chodakowskiej. "To może narażać ludzi i zwierzęta". Trenerka oberwała też za swój program

Ewa Chodakowska i Joanna Krupa Fot. KAPiF.pl

