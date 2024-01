Ostatnimi czasy w Telewizji Polskiej wprowadzane są nieustanne zmiany. Stare twarze raz na zawsze żegnają się ze stacją, a w zamian za to przychodzą nowe. Filip Antonowicz niedawno zadebiutował w roli prowadzącego program śniadaniowy TVP "Pytanie na śniadanie". Prezenter współprowadzi format razem z Katarzyną Dowbor, która po wielu latach triumfalnie powróciła do telewizji publicznej. Widzowie niemalże od razu z entuzjazmem przyjęli nowy duet prowadzących. Jak naprawdę układa się im współpraca? Filip Antonowicz właśnie uchylił rąbka tajemnicy.

Zobacz wideo Katarzyna Dowbor o menopauzie, TVP i zwolnieniu z Polsatu. Odniosła się do Elżbiety Romanowskiej. "Jest to dla mnie niewyobrażalne"

"Pytanie na śniadanie". Filip Antonowicz szczerze o pracy z Katarzyną Dowbor. Posypały się same komplementy. "To jest legenda"

Filip Antonowicz w rozmowie z Super Expressem odniósł się do współpracy z Katarzyną Dowbor. Prezenter nie szczędził współprowadzącej ciepłych słów. Bez wahania stwierdził, że praca u jej boku, to prawdziwy zaszczyt. Przy okazji dodał również kilka słów o pozostałej ekipie. - To dla mnie duże przeżycie, nie tylko dlatego, że pracuję z Kasią, bo to jest legenda i prawdziwa profesjonalistka, z którą pracuje się świetnie, ale chciałbym zaznaczyć, że "Pytanie na śniadanie" to cały team i jedna drużyna - wyznał. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

"Pytanie na śniadanie". Filip Antonowicz i Katarzyna Dowbor już rozkochali w sobie widzów. "Świetnie prowadzicie program"

Filip Antonowicz i Katarzyna Dowbor zadebiutowali wspólnie na antenie TVP 2 w sobotę 27 stycznia. Mimo że oboje nadal się docierają i uczą współpracy, to widzowie bardzo dobrze ich odbierają. W mediach społecznościowych programu pojawiło się mnóstwo pochlebnych opinii. "Świetnie prowadzicie program, trzymam za was mocno kciuki i z chęcią będę was dalej oglądać", "Panie Filipie. Dziękuję za wspaniały program. Jesteście z panią Kasią super duetem" - czytamy na Instagramie. A wy co sądzicie o nowej parze prowadzących? ZOBACZ TEŻ: W "Pytaniu na śniadanie" chwalą WOŚP i Owsiaka. Szymkowiak wbił szpilę poprzedniej władzy.