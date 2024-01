Pracownica TVP Info ostro o nowych szefach. 'Nikt się do mnie nie odezwał'

Ostatnie tygodnie w polskich mediach publicznych przebiegają pod znakiem zmian. Na samym początku z dotychczasowym miejscem pracy w TVP pożegnali się pracownicy związani z publicystyką polityczną, a od niedawna następują coraz większe roszady wśród osób zajmujących się rozrywką. Wciąż są jednak tacy, którzy nie wiedzą, na czym stoją. Do tego grona należy Maria Przełomiec - dziennikarka, która od 2007 roku prowadziła program "Studio Wschód".

Maria Przełomiec z TVP Info ostrzega przed wojną polsko-polską

Maria Przełomiec opublikowała wpis w serwisie X (Twitter), w którym wyraziła ubolewania nad brakiem programu. "Za chwilę minie szósty tydzień, odkąd nie ma 'Studia Wschód' i ciągle brak jakichkolwiek informacji na temat losów programu" - przekazała. W wywiadzie dla Radia Wnet wyznała z kolei obawę, że skonfliktowane obozy polityczne w Polsce zdestabilizują pozycję kraju, co może przynieść fatalne konsekwencje w jego bezpieczeństwie. Przełomiec podkreśliła jednocześnie, że zgadza się z tym, że TVP pod rządami PiS-u była stacją propagandową, jednakże jej program "nie był wmieszany w politykę wewnętrzną".

Maria Przełomiec z TVP Info rozżalona nowymi szefami w stacji

Publicystka udzieliła także wywiadu dla Wirtualnych Mediów, w którym wyznała, że wciąż nie zna dalszych losów swojego programu. Choć wydawca "Studia Wschód" regularnie wysyła mailem pytania do nowych władz TVP, nie otrzymał jeszcze odpowiedzi. - Nikt się do mnie nie odezwał, nie zostaliśmy też zwolnieni. (...) mieliśmy dobrą oglądalność, średnia pół miliona, co na taki program jest dużym wynikiem. Różni zagraniczni eksperci, których zapraszałam, wyrażają zdziwienie - powiedziała Przełomiec. Mimo próśb Wirtualnych Mediów, Telewizja Polska na razie nie zabrała głosu w sprawie przyszłości "Studia Wschód". - Prawdę powiedziawszy, jestem tym trochę sfrustrowana - podsumowała sytuację Maria Przełomiec.

Maria Przełomiec z TVP Info Maria Przełomiec z TVP Info, fot. VOD TVP