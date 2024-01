Radykalne zmiany wprowadzane w Telewizji Polskiej wydają się nie mieć końca. W "Pytaniu na śniadanie" rozegrała się prawdziwa rewolucja. Z pracą w porannej śniadaniówce pożegnały się prawie wszystkie dawne twarze. Chodzi m.in. o Idę Nowakowską, Annę Popek czy Katarzynę Cichopek. Ostatnie wydarzenia rozgrywające się na Woronicza budzą ogrom emocji nie tylko wśród widzów, ale i dziennikarzy lub osób związanych z telewizją. O wymowny komentarz pokusiła się dziennikarka, której udało się zachować pracę w TVP. Chodzi o Aleksandrę Kostkę, która z nadawcą publicznym związana jest od 2008 roku.

"Pytanie na śniadanie". Aleksandra Kostka ostała się jako jedna z nielicznych. Co sądzi o zmianach w śniadaniówce? Z tego powodu jest jej trudno

Aleksandra Kostka zapowiada pogodę nie tylko w "Pytaniu na śniadanie", ale również w innych serwisach informacyjnych. Jak prezenterka ocenia nowe zmiany? W rozmowie z portalem Jastrząb Post nie ukrywała, że jest jej trudno. - Zawsze jest mi trudno, ponieważ poniekąd przywiązuję się do każdej z par, do każdej z osób. Każda niesie ze sobą coś innego, każda jest indywidualna, wyjątkowa i niepowtarzalna, więc jest mi zawsze ciężko, gdy są te zmiany - wyznała. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

"Pytanie na śniadanie". Aleksandra Kostka z nadzieją patrzy w przyszłość TVP. "Trzymam kciuki za wszystkich"

W tej samej rozmowie Aleksandra Kostka dodała jeszcze, że przy pracy w mediach trzeba się liczyć z tego typu roszadami. Jednak mimo tego, co się dzieje, głęboko wierzy, że wprowadzone zmiany przyniosą wiele dobrego, a wszystkim kolegom i koleżankom, którzy pożegnali się z posadami, życzy wszystkiego, co najlepsze. - Ale mam nadzieję, że każdemu będzie pisane to, co jest pisane. W życiu, w show-biznesie, w telewizji, w mediach naprawdę bardzo szybko zachodzą te zmiany, więc trzymam kciuki za wszystkich, którym te zmiany właśnie zmieniają plany życiowe - skwitowała. ZOBACZ TEŻ: W "Pytaniu na śniadanie" chwalą WOŚP i Owsiaka. Szymkowiak wbił szpilę poprzedniej władzy.

