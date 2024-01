"Rolnik szuka żony" niekwestionowany hit Telewizji Polskiej. Program doczekał się już dziesięciu edycji i zgromadził wokół siebie rzeszę fanów, którzy z zaciekawieniem śledzą losy uczestników nawet po zakończeniu przygody w randkowym show. Ilonę mieliśmy okazję poznać w szóstej odsłonie. Wówczas kobieta zabiegała o względy Adriana. Para dość szybko złapała dobry kontakt. Choć z programu wyszli zakochani po uszy, to związek ostatecznie nie przetrwał. Wszystko za sprawą dzielącej ich odległości. O rozstaniu poinformowali we wspólnym oświadczeniu. Od tamtego momentu minęło już jednak trochę czasu, a kobieta zdążyła ułożyć sobie życie u boku kogoś innego.

"Rolnik szuka żony". Ilona dodała nowe zdjęcie z partnerem. Ten hasztag wiele zdradza o ich związku

Ilona i Adrian rozstali się w zgodzie i nie obarczali się wzajemnie winą za rozpad relacji. Później Ilona weszła w nowy związek, niestety ta relacja również nie przetrwała. Wygląda jednak na to, że kobieta w końcu odnalazła swoje szczęście w miłości. Od jakiegoś czasu spotyka się z nowym mężczyzną. Parę połączyła pasja do sportowych samochodów. Jakiś czas temu Ilona dodała na Instagramie zdjęcie ze wspólnej przejażdżki. Tym razem kadr nie został wykonany w aucie, a na świeżym powietrzu. Zakochani wybrali się na wspólny spacer, który postanowili uwiecznić w mediach społecznościowych. Ilona stoi tyłem, a ukochany trzyma ją za rękę. W tle możemy zobaczyć bajeczny widok na rozciągającą się wodę i wzgórza, a także zachodzące słońce. Trzeba przyznać, że zakochanym towarzyszyła wspaniała atmosfera. Do zdjęcia został załączony również hasztag #lovestory. Więcej zdjęć byłej uczestniczki "Rolnik szuka żony" znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

"Rolnik szuka żony". Adrian i Ilona mają kontakt?

Rozstanie Ilony i Adriana było szokiem dla fanów programu, którzy liczyli, że tej dwójce uda się zbudować relację. Krótko po rozstaniu kobieta przeprowadziła na Instagramie serię pytań Q&A. Wśród nich nie zabrakło zapytań o byłego partnera. Jedna internautka zapytała wprost, czy mają ze sobą jakiś kontakt. Ówczesna odpowiedź rozwiała jednak wszelkie wątpliwości. "Nie mam" - napisała konkretnie była uczestniczka. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.